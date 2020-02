Κοινωνία

Νεαροί κακοποιοί συνελήφθησαν για ληστείες στην Αθήνα

Άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ τους εντόπισαν σε ταξί, το οποίο ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Δύο Αλγερινοί, ηλικίας 20 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα για σύσταση συμμορίας, ληστείες, κλοπές και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, συνελήφθησαν, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Οι δύο αλλοδαποί ήταν μέλη πολυμελούς εγκληματικής ομάδας που διέπραττε ληστείες και κλοπές στο κέντρο της Αθήνας και είχε εξαρθρωθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Σημειώνεται, ότι οι δύο δράστες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ να επιβαίνουν σε ταξί, το οποίο και ακινητοποίησαν. Ο 23χρονος προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο και τράπηκε σε φυγή, αλλά καταδιώχθηκε και ακινητοποιήθηκε, ενώ ο 20χρονος συνελήφθη επί τόπου.

Μέσα στο ταξί βρέθηκε τσάντα που περιείχε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος, όπως εξακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα, είχε αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα, από αυτοκίνητο που είχαν διαρρήξει στην περιοχή των Εξαρχείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.