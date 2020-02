Παράξενα

Καλαμάρι 4 κιλών έπιασε ερασιτέχνης ψαράς στο Ναύπλιο (βίντεο)

Το μεγάλο καλαμάρι εντοπίστηκε στην παραλία Καραθώνας και θα γίνει… εκλεκτός μεζές στα κάρβουνα.

Ένα τεράστιο καλαμάρι εντοπίσθηκε στην παραλία Καραθώνας στο Ναύπλιο την Τρίτη, όπως μεταδίδουν οι “Αργολικές Ειδήσεις”. Το έπιασε ένας ερασιτέχνης ψαράς, ο Κωνσταντίνος Πετρουλάς.

Το τεράστιο καλαμάρι, το οποίο είχε μήκος πάνω από 1 μέτρο και βάρος περίπου τα τέσσερα κιλά θα γίνει μεζές στα κάρβουνα, όπως δήλωσε ο ψαράς.

Την περίοδο αυτή τα καλαμάρια προσεγγίζουν τα ρηχά νερά για να γεννήσουν τα μικρά τους. Μετά τη γέννα, τα καλαμάρια έχουν χάσει τις δυνάμεις τους και δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την ακτή.