Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της...

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της ανέσυραν μια ηλικιωμένη γυναίκα, γύρω στα 70, χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της οδού Θεοκλήτου. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.