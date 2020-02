Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σήμερα Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και η Σελήνη θα βρίσκεται στο Ζυγό βάζοντας στο επίκεντρο θέματα σχέσεων και συνεργασιών.

ΚΡΙΟΣ: Αν υπάρχει μία λέξη που θα μπορούσε να σε βοηθήσει να βρεις λύσεις στα προβλήματά σου, τότε αυτή θα ήταν η λέξη “απόδραση”, αφού για να τα λέμε όλα, δεν είναι τόσο τα δικά σου προβλήματα, όσο των άλλων που προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι δικά σου. Αν μπορείς λοιπόν να την κοπανήσεις καλώς. Σε κάθε άλλη περίπτωση προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος απέναντι σε όσους κάνουν ό,τι περνάει απ’ το χέρι τους για να σου σπάσουν τα νεύρα.

ΤΑΥΡΟΣ: Το ότι μπορεί να τρέχεις και να μη φτάνεις, πράγμα πολύ πιθανό σήμερα, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, δε σημαίνει κιόλας ότι ξαφνικά έγινες άχρηστος ή ότι είσαι ανίκανος να ανταποκριθείς σε μία καθημερινότητα που οι συνθήκες της μπορεί να είναι άκρως απαιτητικές. Άσε λοιπόν στην άκρη τις φοβίες και τις ανασφάλειές σου στην άκρη και σταμάτα να αναρωτιέσαι μήπως δεν αξίζεις ή μήπως δεν είσαι αρκετά καλός, γιατί το μόνο που κάνεις είναι να σου δυσκολεύεις τη ζωή…

ΔΙΔΥΜΟΣ: Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι προκειμένου να μπορέσεις να βάλεις μια τάξη στο χάος που επικρατεί θα πρέπει να λειτουργήσεις και πιο οργανωμένα, αλλά και με τρόπο που θα προβλέπει ότι στο καθημερινό σου πρόγραμμα θα υπάρχουν και κάποιες ώρες ξεκούρασης ή κάποιες ώρες που θα είναι αφιερωμένες αποκλειστικά και μόνο σε σένα. Όσο όμως δεν τα καταφέρνεις τόσο μεγαλώνει το χάος (και) μέσα στο κεφάλι σου. Έλα όμως που σήμερα το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι το να πετάξεις χαρταετό...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σήμερα το μυαλό σου φαίνεται ότι πέφτει σε καταστολή και αρνείσαι με κάθε τρόπο να το βάλεις να σκεφτεί. Από την άλλη, είναι που και οι οικογενειακές υποχρεώσεις τρέχουν και όσα προγραμματίζεις για το μέλλον σου απαιτούν από σένα να μην εφησυχάζεις. Ίσως το ιδανικό λοιπόν θα ήταν να μπορούσες να κλειστείς στο καταφύγιο σου και να μείνεις εκεί μέσα μέχρι αύριο, όμως αυτή τη φορά όταν σου λέω καταφύγιο καταλαβαίνεις ότι δεν εννοώ το σπίτι σου…

ΛΕΩΝ: Η σημερινή μέρα έχει πολλές συζητήσεις, τηλέφωνα, συναντήσεις και γενικά δεν προσφέρεται για να μπορέσεις να εστιάσεις σε μια δουλειά και να τη φέρεις εις πέρας χωρίς κάτι ή κάποιος να σου αποσπάσει την προσοχή. Το ενδεχόμενο μάλιστα να βγάλεις μια άκρη στις διαπροσωπικές σου σχέσεις ή στις συνεργασίες σου με όλη αυτή τη φασαρία και τα λόγια που πέφτουν κατά ριπές το λες κάπως πιο χλωμό από χλωμό. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις και τα οικονομικά σου άγχη… Ε τι να πω;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι σχέσεις σίγουρα είναι δούναι και λαβείν όμως το τι δούναι και το τι λαβείν δεν μπορούν να είναι πάντοτε μετρήσιμα ή άμεσα συγκρίσιμα, γιατί καθένας δίνει αυτό που έχει και αυτό που μπορεί. Ο ένας μπορεί να προσφέρει υλικά, επειδή αυτή τη δυνατότητα έχει και ο άλλος να ανταποδίδει με πράγματα που μπορεί να μην είναι δυνατόν να αποκτηθούν με χρήματα. Πριν βγάλεις λοιπόν τα κομπιουτεράκια και αρχίσεις τους υπολογισμούς καλό θα είναι να το έχεις κι αυτό υπόψη.

ΖΥΓΟΣ: Για να μιλήσουμε στη γλώσσα σου, ας υποθέσουμε πως έχουμε μια ζυγαριά όπου στο ένα ζύγι υπάρχει η λαχτάρα για έρωτα και γι’ αυτή την αίσθηση που κάνει όλα τα υπόλοιπα να μοιάζουν ασήμαντα και μικρά και στο άλλο ζύγι οι φοβίες σου για τα θέματα των σχέσεων, αυτές που σε κάνουν να τραβάς από τα μαλλιά μία σχέση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει ούτε το 10% των αναγκών σου ή ο φόβος ότι θα μείνεις μόνος και δεν θα ερωτευτείς ποτέ ξανά. Μέχρι να τα ισορροπήσεις δεν πρόκειται να ηρεμήσεις, γι’ αυτό κινητοποιήσου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σήμερα είναι πιθανό να συνειδητοποιήσεις ότι ένα κομμάτι σου αρνείται πεισματικά να αποσπαστεί από σχέσεις και γεγονότα του παρελθόντος, γεγονός που σε κρατάει εγκλωβισμένο και δε σε αφήνει να λειτουργήσεις απελευθερωμένος έχοντας τον έλεγχο του εαυτού σου. Ακούς τι λέω σε κάποιον που έχει εμμονή με τον έλεγχο; ότι δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τον εαυτό του. Όσο κι αν νομίζεις ότι η εργασιοθεραπεία είναι η λύση στο πρόβλημά σου, να ξέρεις ότι απλά αρνείσαι να το αντιμετωπίσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Σήμερα μπορεί να μην κάνεις άλλη δουλειά από το να σκέφτεσαι τί κάνεις λάθος στα ερωτικά σου, τί πηγαίνει στραβά κάθε φορά που κάτι δείχνει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις να πάει καλά, γιατί η απόσταση με το σύντροφο σου μοιάζει να μεγαλώνει παρόλο που εσύ κάνεις ό,τι περνάει απ’ το χέρι σου για να είστε καλά μαζί… Και μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα σκέψεων έχεις και δουλειές που τρέχουν και πρέπει να τις κάνεις… Με τι μυαλό;

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτή η άχαρη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τα οικονομικά σου, τα οποία δεν λένε να ορθοποδήσουν και είσαι σε φάση που όσα βγάζεις ίσα που φτάνουν για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες σου φαίνεται να σε επηρεάζει και να μη σε αφήνει να σκεφτείς με αισιοδοξία το μέλλον. Βέβαια ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα ότι δεν μπορείς να σκεφτείς με καθαρό μυαλό στο παρόν για να δεις τις επιλογές σου και τις πιθανές λύσεις που μπορεί να υπάρχουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δεν μπορείς άλλα προβλήματα, άλλες ευθύνες και αλλά πρέπει. Επειδή δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες και δεν ξέρω πότε ακριβώς θα έχεις ξανά την ευκαιρία να κάνεις ένα ευχάριστο διάλειμμα θα σου πρότεινα να αδράξεις την ευκαιρία που σου παρουσιάζεται σήμερα και να αδιαφορήσεις για οτιδήποτε θα μπορούσε να μπει κάτω από τον τίτλο “πρόβλημα”. Σκέψου αισιόδοξα, φλέρταρε, κάνε κάτι που θα σε βοηθήσει να νιώσεις ότι αποδράς από την καθημερινότητα και θα δεις ότι θα γεμίσεις τις μπαταρίες σου.

ΙΧΘΥΣ: Ίσως από αντίδραση στη χθεσινή κακοκεφιά, ίσως επειδή δεν αντέχεις την καταπίεση και τον περιορισμό από κάποιους ανθρώπους στη ζωή σου, για κάποιο λόγο τέλος πάντων σήμερα έχεις την ανάγκη να βρεθείς ανάμεσα σε κόσμο όχι για να ξεσαλώσεις, αλλά γιατί χρειάζεσαι έναν τρόπο να ξεφύγεις. Αν θες την άποψή μου, θα σου πρότεινα να επιδιώξεις να βρεθείς με ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύεσαι και στους οποίους νιώθεις άνετα να μιλήσεις ανοιχτά για όσα σε απασχολούν.

Πηγή: astrologos.gr