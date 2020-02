Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: αυξάνεται δραματικά ο κατάλογος των νεκρών

Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.100, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν περισσότερα από 2.000 νέα κρούσματα.

Συνολικά 97 νέους θανάτους και 2.015 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονoϊού που έχει προκαλέσει επιδημία πνευμονίας κατέγραψαν χθες Τρίτη οι υγειονομικές αρχές στην ηπειρωτική Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Και οι δύο αριθμοί είναι χαμηλότεροι από τους απολογισμούς της προηγουμένης (108 και 2.478 αντίστοιχα). Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν χθες είναι ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από την 30ή Ιανουαρίου.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων εξαιτίας της επιδημίας ανήλθε σε 1.113 ως τα μεσάνυχτα της 11ης Φεβρουαρίου, ενώ ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 44.653.

Οι περισσότεροι θάνατοι (94) καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας, όπως και τα περισσότερα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα (1.638). Στην Ουχάν, πρωτεύουσα αυτής της επαρχίας, εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο ιός τον Δεκέμβριο.