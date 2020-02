Αθλητικά

Σύλληψη προέδρου ομάδας και διαιτητή για στημένο αγώνα

Σάλος στην Κύπρο από τις καταιγιστικές εξελίξεις. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις.

Σε «φουρτούνες» μπήκε ξανά το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς την Τρίτη (11/2), ο πρώην διαιτητής και νυν πρόεδρος της (4ης στον όμιλο ανόδου της Β' κατηγορίας) Αγίας Νάπας, Δημήτρης Μασιάς και ο διαιτητής Ανδρέας Κωνσταντίνου, συνελήφθησαν κι ανακρίνονται από τις κυπριακές αρχές για υπόθεση χειραγωγημένου αγώνα στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας.

Η σύλληψή τους έγινε κατόπιν καταγγελιών παραγόντων και ποδοσφαιριστών του Οθέλλου Αθηένου, περί απόπειρας χειραγώγησης στην αναμέτρηση με την Αγία Νάπα, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο (8/2), για τα πλέι-οφ ανόδου και βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μασιά με 1-0 εκτός έδρας. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπου διαιτήτευσε ο ρέφερι Κωνσταντίνου, ο Οθέλλος έμεινε με 8 παίκτες και στο φινάλε ηττήθηκε με αμφισβητούμενο πέναλτι που αμφισβητήθηκε πολύ έντονα.

Η διοίκηση του Οθέλλου κατήγγειλε αμέσως τη διαιτησία του Κωνσταντίνου, ενώ όπως αναφέρουν τα κυπριακά ΜΜΕ, υπήρξαν και καταγγελίες από τρεις ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων, πως προσεγγίστηκαν πριν από το παιχνίδι από παράγοντες της Αγίας Νάπας, για να έχουν μειωμένη απόδοση. Οι δύο θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης (12/2), κι αναμένεται να διαταχθεί η προσωποκράτηση τους, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις.

Για τη υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση και το αρχηγείο της Κυπριακής Αστυνομίας, αναφέροντας, «Συνελήφθησαν σήμερα δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση δύο πρόσωπα, ηλικίας 39 και 33 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας για καταδολίευση και αδικημάτων κατά παράβαση του Νόμου περί καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Αγώνων και του Νόμου περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν κατά την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο. Το ΤΑΕ Αρχηγείου διερευνά την υπόθεση».