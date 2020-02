Κόσμος

Λιβύη: δυνάμεις του Χαφτάρ πολιορκούν την Τρίπολη

Βολές από βαριά πυροβόλα έπληξαν κεντρικές συνοικίες της πρωτεύουσας της Λιβύης.

Βαριά πυροβόλα έπληξαν το βράδυ της Τρίτης κεντρικές γειτονιές της πρωτεύουσας της Λιβύης, που προσπαθεί να κυριεύσει ο αυτοαποκαλούμενος Λιβυκός Εθνικός Στρατός (ΛΕΣ) από τον Απρίλιο του 2019, δήλωσαν κάτοικοι της Τρίπολης.

Οι δυνάμεις του ΛΕΣ υπό τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, άρχισαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις για να καταλάβουν την πρωτεύουσα, έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) πριν από δέκα μήνες, όμως δεν έχουν μπορέσει να διαπεράσουν τις αμυντικές θέσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων που δηλώνουν πίστη στις αρχές. Η σύρραξη πλήττει ολοένα περισσότερο άμαχους.

Πυροβόλα μεγάλου διαμετρήματος έπληξαν αργά το βράδυ τις κεντρικές συνοικίες Νουφλίν και Σουκ αλ Τζουμάα, που μέχρι σήμερα σπανίως γίνονταν στόχοι.

Τμήματα της Τρίπολης βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης της πρωτεύουσας υφίσταται συχνά ζημιές στις εχθροπραξίες. Δεν ανακοινώθηκε καμιά πληροφορία για θύματα από τις αρχές.

Η σύρραξη στη Λιβύη έχει εκτοπίσει τουλάχιστον 150.000 ανθρώπους, κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Οι δυνάμεις του Χαφτάρ υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, έχουν εντάξει στις γραμμές τους μαχητές από το Σουδάν και το Τσαντ και, πιο πρόσφατα, Ρώσους μισθοφόρους. Η Γαλλία έχει επίσης προσφέρει κάποια υποστήριξη στον ΛΕΣ.

Η Τουρκία προσφέρει υποστήριξη στην ΚΕΣ του πρωθυπουργού Φάγεζ ας Σάρατζ κι έχει στείλει στην Τρίπολη δεκάδες στρατιωτικούς της σε ρόλο συμβούλων, διαφόρων ειδών όπλα, καθώς και περίπου 2.000 αντάρτες που είχαν πάρει μέρος στον πόλεμο στη Συρία και υποστηρίζονται από την Άγκυρα, όπως είχε τονίσει αξιωματούχος του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα.

Οι δύο πλευρές διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες στη Γενεύη για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που σύναψαν, που όμως κατέληξαν σε αδιέξοδο, με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση να προσάπτει απόλυτη αδιαλλαξία τους απεσταλμένους του στρατάρχη Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τις καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή πριν από περίπου έναν μήνα.