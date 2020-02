Κοινωνία

Ένοπλες ληστείες σε Μενίδι και Ιλίσια

Υπάλληλοι καταστημάτων ακινητοποιήθηκαν υπό την απειλή όπλων...

Δύο ένοπλες ληστείες σημειώθηκαν, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, σε Μενίδι και Ιλίσια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στο πρώτο περιστατικό, στην οδό Αγίου Διονυσίου, στο Μενίδι, δύο άγνωστοι με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν ιδιοκτήτη καταστήματος τυχερών παιχνιδιών και απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό, ενώ αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Στο δεύτερο περιστατικό, στην οδό Περσεπόλεως, στα Ιλίσια, άγνωστος, επίσης με την απειλή όπλου, ακινητοποίησε υπάλληλο μίνι μάρκετ και αφού αφαίρεσε χρήματα από το ταμείο διέφυγαν.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.