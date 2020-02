Κόσμος

Πολυετής φυλάκιση σε επιθεωρήτρια σχολείου για σεξουαλικές επιθέσεις σε μαθητές

Τι υποστήριξε στην απολογία της η 35χρονη γυναίκα η οποία είναι έγκυος. Της επιβλήθηκε η μεγαλύτερη ποινή που έχει ορίσει ποτέ δικαστήριο Οχάιο για παρόμοια αδικήματα.

Σε δεκαετή φυλάκιση καταδικάστηκε μία πρώην επιθεωρήτρια σχολείου στο Οχάιο, η οποία κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση κατά δύο πρώην μαθητών της ηλικίας 16 ετών όταν, μάλιστα, ήταν διευθύντρια του σχολείου.

Η Λόρα Άμερο πρώην επιθεωρήτρια στη σχολική περιφέρεια του Γουίνταμ Οχάιο υποστήριξε στο δικαστήριο ότι τα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει την οδήγησαν στο να διαπράξει αυτές τις ενέργειες κατά των μαθητών της.

«Ζητώ συγγνώμη και ζητώ συγγνώμη από τα βάθη της καρδιά μου στα παιδιά» είπε η γυναίκα καθώς διάβαζε την απολογία της ενώπιον της δικαστή, η οποία ωστόσο δεν χαρίστηκε στην πρώην εκπαιδευτικό.

Η 35χρονη είναι έγκυος και αναμένεται να γεννήσει τον Μάρτιο. Η δικαστής διέταξε η Άμερο να δώσει το «παρών» στη φυλακή την 1η Απριλίου αλλά αν χρειαστεί θα δώσει μεγαλύτερη προθεσμία ώστε το βρέφος να μην γεννηθεί στη φυλακή.

Και τα δύο θύματα, δύο αγόρια 16 ετών την εποχή των περιστατικών, εν έκαναν δηλώσεις στη διάρκεια της διαδικασίας αλλά παρέδωσαν γραπτές καταθέσεις στο δικαστήριο. Αναφέρεται ότι οι επιθέσεις έγιναν μεταξύ του Φεβρουαρίου 2017 και του Ιουνίου 2017. Ωστόσο η Άμερο φέρεται να επιχείρησε σεξουαλικές επιθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2015, τον Μάιο του 2016, τον Σεπτέμβριο του 2016 και τον Μάιο του 2017.

Παραιτήθηκε από τη θέση της επιθεωρήτριας τον Ιούνιο του 2019 αφού συνελήφθη τον Απρίλιο. Είχε διοριστεί τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Τον Νοέμβριο του 2019 δήλωσε την ενοχή της για σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική επιβολή.

Καταδικάστηκε σε δύο πενταετίες για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και έξι μήνες για την κατηγορία της σεξουαλικής επιβολής, που θα την εκτίσει παράλληλα με τις άλλες ποινές της. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί στο Οχάιο. Επιπλέον πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 500 δολαρίων και θα καταχωρισθεί στο μητρώο των δραστών σεξουαλικής επίθεσης. Μόλις αποφυλακιστεί θα πρέπει να εμφανίζεται στο γραφείο του τοπικού σερίφη κάθε 90 ημέρες για το υπόλοιπο της ζωής της.