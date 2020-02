Κόσμος

Βίντεο σοκ από ανατροπή λεωφορείου με μαθητές

Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ανατράπηκε...

Ένα βίντεο σοκ, από ανατροπή σχολικού λεωφορείου, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές του Οχάιο, στις ΗΠΑ, δύο μήνες μετά το σοβαρό τροχαίο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου όταν το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα και ανατράπηκε, καταλήγοντας στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.



Το βίντεο μέσα από το λεωφορείο δείχνει τους μαθητές και τον οδηγό του λεωφορείου να κάθονται αμέριμνοι στις θέσεις τους πριν το σφοδρό ατύχημα.

Ξαφνικά, όλοι τους βρίσκονται στο αέρα πριν καταλήξουν στη μία πλευρά του λεωφορείου όταν εκείνο ανατράπηκε.

Ακούγονται οι κραυγές αγωνίες των παιδιών, ενώ αποτυπώνεται και η αγωνία τους να βγουν από το όχημα.

Οκτώ σπουδαστές και ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την WSYX-TV, η οποία ανέφερε ότι υπήρχαν 25 μαθητές στο λεωφορείο τη στιγμή του ατυχήματος.

Δείτε το βίντεο σοκ: