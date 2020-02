Αθλητικά

Τσιτσιπάς: πρόκριση με ανατροπή στο Ρότερνταμ

Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Ρότερνταμ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή τον Πολωνό Χούμπερτ Χουρκάτζ στην πρεμιέρα του και προκρίθηκε, για πρώτη φορά στην καριέρα του, στο β΄ γύρο του τουρνουά του Ρότερνταμ, στην τέταρτη συμμετοχή του και ανήμερα των 23ων γενεθλίων του αντιπάλου του.

Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Σλοβένο Αλιάζ Μπέντενε, που απέκλεισε με 2-0 σετ τον Μπενουά Περ.

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Τσιτσιπάς εμφανίστηκε χωρίς ρυθμό, με αποτέλεσμα ο Χουρκάτζ να το εκμεταλλευτεί και να προηγηθεί με 5-4 games και 40-0, αλλά το άγχος του έβαλε «βούτυρο στο ψωμί» του αντιπάλου του, που με 8 σερί πόντους προηγήθηκε με 6-5, για να χάσει τελικά το σετ με 6-7 κάνοντας πολλά λάθη.

Στο δεύτερο σετ ο Πολωνός προσπέρασε γρήγορα με 2-0, αλλά στο σημείο εκείνο ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε την αντεπίθεσή του. Το 0-2 έγινε 4-2 εν ριπή οφθαλμού, η αυτοπεποίθηση επέστρεψε και το σετ κατακτήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες (6-3), για να ακολουθήσει ο μονόλογος στο τρίτο (6-1) και τελευταίο σετ της αναμέτρησης.