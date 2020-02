Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: η επιδημία του κορονοϊού φτάνει στην κορύφωση της (βίντεο)

Τι είπε ο Γ. Παναγιωτακόπουλος για τον 33χρονο Κινέζο που νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Νοσοκομείο «Αττικόν».