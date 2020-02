Κοινωνία

ΕΛΑΣ: σε ισχύ το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τα Εξάρχεια

Περιπολίες με αστυνομικούς σκύλους και drone που θα μεταδίδουν ζωντανά εικόνες από την περιοχή, ανάμεσα στα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στην περιοχή των Εξαρχείων ξεκινά από σήμερα, με τη συμμετοχή αστυνομικών από πολλές υπηρεσίες, σκύλων της "Κ-9", καθώς και drone της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο, στα Εξάρχεια καθημερινά θα περιπολούν, πεζοί και εποχούμενοι, 90 αστυνομικοί συνολικά (30 ανά βάρδια). Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, θα συμμετέχουν αστυνομικοί από τις Ομάδες Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ), ΔΙΑΣ, "Δράση", Δίωξης Ναρκωτικών, Τμήματος Αλλοδαπών και της Τροχαίας. Παράλληλα, στις περιπολίες θα υπάρχουν και αστυνομικοί σκύλοι, ενώ drone της ΕΛΑΣ θα μεταδίδει συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά τα ΜΑΤ, το νέο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ότι θα απομακρυνθούν από τα Εξάρχεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ διμοιρίες θα βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία μόνο τις βραδινές ώρες, εκτός και εάν κριθεί αναγκαία η επέμβασή τους σε ειδικές περιπτώσεις.

«Το συγκεκριμένο σχέδιο, παράλληλα με ορισμένες άλλες αστυνομικές δράσεις, πρόκειται να συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στα Εξάρχεια. Η αστυνομική παρουσία θα είναι συνεχής και οι πολίτες θα νιώθουν ασφαλείς» τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αστυνομικές πηγές.