Παράξενα

Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1 για την οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα του ΒΟΑΚ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός, που κατέγραψε την πορεία του οχήματος, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την απίστευτη περιπέτεια που έζησε!

Δείτε ΕΔΩ την τρελή πορεία του αυτοκινήτου στο αντίθετο ρεύμα!