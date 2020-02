Πολιτική

Μουτζούρης στον ΑΝΤ1: χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στην κυβέρνηση (βίντεο)

Δεν υπάρχει πλέον πεδίο διαλόγου με την Κυβέρνηση, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι οι αντιδράσεις των φορέων των νησιών του βορείου Αιγαίου που δέχονται τον κύριο όγκο των προσφύγων και των μεταναστών που φτάνουν στη χώρα μας, οφείλονται στο ότι η Κυβέρνηση μονομερώς και χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την επίταξη χώρων για τη δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Όπως είπε ο κ. Μουτζούρης, αυτό έγινε μόλις τρεις μέρες πριν την προγραμματισμένη συνάντηση στο αρμόδιο Υπουργείο, συνάντηση η οποία ματαιώθηκε τελικά από την Κυβέρνηση.

Όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης, η Κυβέρνηση δεν έκανε πράξη τίποτα από όσα είχε υποσχεθεί, όπως για παράδειγμα για την αποσυμφόρηση των νησιών και την ενίσχυση των νοσοκομείων. Μάλιστα συμπλήρωσε ότι στη συνάντηση που είχε προ δεκαπενθημέρου με το αρμόδιο Υπουργό κ. Μηταράκη, δεν έγινε καμιά κουβέντα για επιτάξεις προκειμένου να δημιουργηθούν κλειστά κέντρα κράτησης.

Ο κ. Μουτζούρης είπε ότι μετά από τις κινήσεις αυτές δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου με την κυβέρνηση και η εμπιστοσύνη προς αυτήν έχει πλέον χαθεί.

Συμπλήρωσε δε ότι παρά τη μείωση των ροών τις τελευταίες μέρες, ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών στα νησιά, όχι μόνο δεν έχει μειωθεί, αλλά αυξάνεται έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λέσβου, Άρης Χατζηκομνηνός στην εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα».