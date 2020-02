Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: τεστ εξπρές θα κάνει διάγνωση σε δύο ώρες!

Η γαλλο-βρετανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Novacyt ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ένα τεστ-εξπρές που επιτρέπει την ανίχνευση του νέου κορονϊού Covid-19 σε λιγότερες από δύο ώρες. Το τεστ είναι μέχρι στιγμής το πιο γρήγορο από κάθε άλλο ανταγωνιστικό, τα οποία χρειάζονται από έξι ώρες έως μια μέρα.

Οι μετοχές της εταιρείας παρουσίασαν άνοδο σχεδόν 400%, καθώς η επέκταση του νέου ιού, πέρα από παγκόσμια απειλή σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν παύει να αποτελεί και επιχειρηματική ευκαιρία για τις εταιρείες που έχουν αποδυθεί σε κούρσα ταχύτητας για να αναπτύξουν τεστ διάγνωσης, αντιικά φάρμακα και εμβόλια.

Το τεστ της Novacyt -που θα παράγεται στη Βρετανία- δεν έχει ακόμη πάρει έγκριση για κυκλοφορία, αλλά η εταιρεία ελπίζει να πάρει το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς. Παράλληλα, έχει υποβάλει αντίστοιχο αίτημα επείγουσας έγκρισης και στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ, την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Το νέο τεστ εστιάζει σε μια μικρότερη αλληλουχία DNA από τα άλλα τεστ, προκειμένου να εντοπίσει τη γενετική «υπογραφή» του Covid-19. Σύμφωνα με τη Novacyt -που δεν αποκάλυψε πόσα χρήματα επένδυσε στην ανάπτυξη του τεστ- αυτό είναι όχι μόνο ταχύτερο, αλλά και πιο φθηνό, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες πλατφόρμες διαγνωστικού εξοπλισμού που κυκλοφορούν στην αγορά.

Η Novacyt έχει κιόλας λάβει παραγγελίες για 33.000 τεστ και αιτήματα για άλλα 32.000 από τουλάχιστον 30 χώρες. Παράλληλα με τη Novacyt, άλλες εταιρείες αναπτύσσουν ή έχουν αναπτύξει ήδη σχετικά τεστ και κάνουν αγώνα δρόμο για την έγκριση τους.