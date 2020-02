Αθλητικά

ΝΒΑ: “μυθικός” Χάρντεν σημείωσε 19 σερί πόντους!

Μέσα σε ένα εξάλεπτο το απίστευτο ρεκόρ του «μούσια». Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ.

Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν για ακόμη μία βραδιά ο πρωταγωνιστής των Ρόκετς, που επικράτησαν 116-105 των Σέλτικς. Ο «μούσιας» τελείωσε τον αγώνα με 42 πόντους, εκ των οποίων 19 διαδοχικούς (!) πόντους μέσα σε έξι λεπτά στην τρίτη περίοδο.

Πολύ καλός για τους νικητές και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ με 36 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ από τους «Κέλτες», ξεχώρισαν οι Μπράουν και Τέϊτουμ με 19 και 15 πόντους, αντίστοιχα.

Παράλληλα, ο Ζάιον Ουίλιαμσον ήταν εντυπωσιακός και με 31 πόντους κι εννέα ριμπάουντ, οδήγησε τους Πέλικανς επί των Μπλέϊζερς σε μία άνετη επικράτηση με 138-117.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Χιούστον-Βοστώνη 116-105

Νέα Ορλεάνη-Πόρτλαντ 138-117

Οκλαχόμα-Σαν Αντόνιο 106-114

Φιλαδέλφεια-ΛΑ Κλίπερς 110-103

Ουάσινγκτον-Σικάγο 126-114