Σε ποια πολιτεία των ΗΠΑ αποποινικοποιείται η πολυγαμία!

Η πρακτική που είναι πολύ διαδεδομένη σε αυτή την πολιτεία θα τιμωρείται με ένα απλό πρόστιμο.

Επιτροπή της γερουσίας της Γιούτα υιοθέτησε ομόφωνα νομοσχέδιο που έχει στόχο την αποποινικοποίηση της πολυγαμίας, μια κοινή πρακτική σε πολλές οικογένειες της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ, λίκνο των Μορμόνων.

Το νομοσχέδιο, που θα τεθεί τώρα προς έγκριση από το σύνολο της γερουσίας, τροποποιεί νόμο του 2017 που χαρακτηρίζει την πολυγαμία «πλημμέλημα» το οποίο τιμωρείται με πέντε χρόνια φυλάκιση, ποινή που μπορεί να φτάσει και τα 15 χρόνια κάθειρξη αν συνοδεύεται από άσκηση βίας, κακοποίηση ή απάτη.

Το νομοσχέδιο που έφερε προς ψήφιση η γερουσιαστής Ντέιντρε Χέντερσον αφορά μόνο την πολυγαμία μεταξύ συναινούντων ενήλικων, η οποία πλέον θα θεωρείται «πταίσμα» το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο 750 δολαρίων.

Το πρόστιμο αυτό είναι μικρότερο από αυτό που προβλέπεται για κάποιες τροχαίες παραβάσεις, καταγγέλλουν οι επικριτές του νομοσχεδίου, που εκτιμούν ότι θα αυξήσει τις κακοποιήσεις που διαπράττονται στις πολυγαμικές οικογένειες.

«Το νομοσχέδιο δεν προστατεύει τα χιλιάδες θύματα –άνδρες, γυναίκες και παιδιά—που είναι προγραμματισμένα (…) ήδη από τη γέννησή τους “να σιωπούν, να υπακούν, να είναι πολύγαμοι ή να καταστραφούν”», καταγγέλλει η Sound Choices Coalition, μια μη κυβερνητική οργάνωση που μάχεται κατά της πολυγαμίας, η οποία ευνοεί, σύμφωνα με την ίδια, τις σεξουαλικές και ψυχολογικές κακοποιήσεις.

Αντίθετα, η γερουσιαστής Χέντερσον εκτιμά ότι το νομοσχέδιό της θα επιτρέψει στα θύματα αυτών των κακοποιήσεων να τις καταγγέλλουν χωρίς να φοβούνται ότι θα τους ασκηθούν διώξεις για πολυγαμία.

Ένα επιχείρημα που υιοθέτησε και ο τοπικός βραχίονας της ισχυρής οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ACLU, που τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου στο όνομα «της ανεξιθρησκίας».

«Στηρίζουμε την αποποινικοποίηση της πρακτικής της πολυγαμίας», εφόσον αφορά «συναινούντες ενήλικες». «Αποτελεί πρόταση της οργάνωσής μας από το 1991», δήλωσε η Μαρίνα Λόου, δικηγόρος μέλος του ACLU της Γιούτα.

Ακόμη κι αν οι δικαστικές αρχές της Γιούτα συνήθως δεν ασκούν ποινικές διώξεις εναντίον των πολύγαμων ζευγαριών, το θέμα είναι σημαντικό για την πολιτεία αυτή όπου περίπου το 60% του πληθυσμού (συνολικά περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι) ανήκουν στη θρησκεία των μορμόνων.