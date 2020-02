Κόσμος

Ολλανδία: πανικός μετά από εκρήξεις σε ταχυδρομεία (εικόνες)

Σύμφωνα με τα μέχρις στιγμής στοιχεία, οι εκρήξεις πιθανότατα οφείλονται σε παγιδευμένες επιστολές.

Πανικός επικράτησε το πρωί σε ταχυδρομικά γραφεία στην Ολλανδία, μετά από δυο εκρήξεις που σημειώθηκαν σε αυτά.

Αρχικά έγινε μια έκρηξη στο Άμστερνταμ, την οποία η Αστυνομία απέδωσε σε παγιδευμένη επιστολή, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη σε ταχυδρομείο στην πόλη Κερκρέιντ, στη νότια Ολλανδία.

«Σήμερα το πρωί, σημειώθηκε έκρηξη στην αίθουσα ταχυδρομείου ενός εμπορικού κτιρίου στο Μπόλστεν. Θεωρείται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μια βόμβα μέσα σε επιστολή. Δεν υπάρχουν τραυματίες», ανέφερε η αστυνομία μέσω Twitter, για την έκρηξη στο Άμστερνταμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.