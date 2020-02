Πολιτική

Νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τουρκικά F-16 πέταξαν σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από ελληνικά νησιά.

Χωρίς διακοπή συνεχίζεται το κρεσέντο των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, με τουρκικά μαχητικά να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.

Η πρώτη υπερπτήση έγινε στις 10:03 από ένα ζευγάρι τουρκικών F-16 που πέταξε στα 23.000 πόδια πάνω από το Φαρμακονήσι.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 10:08 το ίδιος ζεύγος πέταξε 8.500 πόδια πάνω από τους Λειψούς, και στις 10:12 πέρασε 7.000 πόδια πάνω από το Αγαθονήσι.

Ακολούθως, στις 10:29 ένα ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 πέταξε στα 27.000 πόδια πάνω από τις Οινούσσες και την νήσο Παναγιά.