Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αρνητικό το ύποπτο κρούσμα στο “Αττικόν”

Αρνητικό στον κορoνοϊό βγήκε το ύποπτο δείγμα του 33χρονου Κινέζου που είχε τεθεί σε καραντίνα...

Αρνητικό για τον κορονοϊό είναι το δείγμα του 33χρονου Κινέζου, o οποίος προσήλθε οικειοθελώς στο ιατρικό κέντρο Παλαιού Φαλήρου με συμπτώματα ίωσης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο "Αττικόν", κέντρο αναφοράς για τον κοροναϊό.

Το κρούσμα κρίθηκε ύποπτο καθώς ο 33χρονος είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Κίνα. Για το λόγο αυτό υποβλήθηκε σε τεστ, το οποίο, όπως έγινε γνωστόν σήμερα, είναι αρνητικό.

Έτσι, ήρθη ο συνεγερμός στη χώρα μας για πιθανό πρώτο κρούσμα του Covid-19, όπως ονομάστηκε ο κορονοϊός.