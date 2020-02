Κοινωνία

Τρόλεϊ: 24ωρη απεργία αποφάσισαν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ τραβούν "χειρόφρενο" ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, από κοινού με τα εργατικά κέντρα και τα συνδικάτα, ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, αποφάσισε η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο «ιδιωτικοποιεί την κοινωνική ασφάλιση και σπρώχνει χιλιάδες νέους εργαζόμενους στα ιδιωτικά ξένα κεφάλαια. Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων δεν μπορεί να είναι "κόστος" ούτε τζόγος. Ζητάμε να επιστραφούν άμεσα τα κλεμμένα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων».