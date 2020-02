Πολιτική

Ο Τζιτζικώστας εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών

Είναι ο πρώτος Έλληνας που καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της επιτροπής 26 χρόνια μετά την ίδρυση της.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας αναδείχθηκε σήμερα νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Είναι μια τιμητική διάκριση για την Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας αναλαμβάνει την προεδρία σε ένα από τα επίσημα όργανα της ΕΕ.

Στην πρώτη Σύνοδο της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνεδρίασε σήμερα το πρωί, ο Απόστολος Τζιτζικώστας εξελέγη πρόεδρος, δια βοής και με παρατεταμένα χειροκροτήματα, κάτι το οποίο δείχνει την ομόφωνη αποδοχή του Σώματος στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήταν ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία της Επιτροπής των Περιφερειών. Η υποψηφιότητά του υποστηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες της Επιτροπής των Περιφερειώνμ μετά από πολιτική συμφωνία για τις προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθηθούν την επόμενη πενταετία.

Πρώτος αντιπρόεδρος εξελέγη ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών, Βάσκο Κορντέριο, περιφερειάρχης των Αζόρων.

Μετά την εκλογή του, ο Απόστολος Τζιτζικώστας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Ευχαριστώ από την καρδιά μου τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους όλης της ΕΕ από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ που ομόφωνα με ανέδειξαν πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης.

Είναι μια μεγάλη και συγκινητική στιγμή για μένα. Είναι όμως και μια τεράστια ευθύνη. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ευκαιρία για τη χώρα μας να κατέχει σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία μία από τις προεδρίας ενός από τα σημαντικότερα επίσημα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το επόμενο διάστημα θα δώσω τη μάχη μου προκειμένου να ενδυναμώσουμε το ρόλο των περιφερειών και των δήμων σε όλη την ΕΕ. Γιατί έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να έρθει και πάλι κοντά στους πολίτες. Οι μόνοι που μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό, οι μόνοι που έχουμε την εγγύτητα με τα προβλήματα, τα θέματα, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες είμαστε εμείς οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες των 27 κρατών μελών.

Τώρα που ανοίγει η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή των Περιφερειών θα έρθει με συγκεκριμένες προτάσεις ενδυνάμωσης του ρόλου των περιφερειών και των δήμων. Έτσι τελικά θα ενδυναμωθεί η ίδια η δημοκρατία και έτσι θα μπορέσουμε να δυναμώσουμε την Ευρώπη και να τη φέρουμε πιο κοντά στους πολίτες. Το επόμενο διάστημα θα δώσουμε και τη μάχη για μια σειρά από θέματα που απασχολούν τους πολίτες των περιοχών μας, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό όπου οφείλει επιτέλους η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της. Να δείξει το πρόσωπο της αλληλεγγύης, να δεχθεί να μοιράσουμε ισότιμα τα βάρη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως είναι η καινοτομία, η απασχόληση και η δημιουργία νέων καλών θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα θα δώσουμε τη μάχη και για την Κεντρική Μακεδονία, γιατί για μένα η Κεντρική Μακεδονία ήταν είναι και θα παραμείνει πρώτη προτεραιότητα.

Στη θέση του Αντιπροέδρου ο Πατούλης

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών (ΕτΠ) και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας για την περίοδο 2020-2025 εξελέγη ο Περιφερειάρχης Αττικής και Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλης

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σημερινής πρωινής συνεδρίασης της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών τόνισε τα εξής:

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους μου που με τίμησαν με την ψήφο τους και μου έδωσαν την ευκαιρία να αναλάβω αυτές τις τόσο τιμητικές θέσεις στο σημαντικό αυτό ευρωπαϊκό όργανο. Θέλω επίσης να συγχαρώ τον συνάδελφο και φίλο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρο της ΕΝΠΕ Απόστολο Τζιτζικώστα για την ιστορική εκλογή του στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας που καταλαμβάνει μια τέτοια θέση στα 26 χρόνια από την ίδρυση της Επιτροπής.

Η εκλογή μας δικαιώνει τις προσπάθειες της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, τιμά την χώρα μας αλλά και τους αγώνες που δίνουμε καθημερινά προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου τους.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε επιβάλλεται η συστράτευση των τοπικών κοινωνιών όλης της Ευρώπης προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο θέσεων και μια ενιαία στρατηγική για τη διεύρυνση των αναπτυξιακών προοπτικών των ευρωπαϊκών πόλεων.

Είμαι βαθιά πεπεισμένος πως μόνο όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι και με διάθεση συνεργασίας μέσω του πολύ σημαντικού αυτού θεσμικού οργάνου θα εργαστούμε προκειμένου οι πολίτες όλης της Ευρώπης να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και ισότιμες δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας της ζωής τους.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να συνδράμουμε και εμείς από την πλευρά μας στην ενδυνάμωση μίας ευρωπαϊκής συμμαχίας, με πρωταγωνιστή την Αυτοδιοίκηση.

Η Περιφέρεια Αττικής θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο στην προσπάθεια διεύρυνσης των σχέσεων και των συνεργασιών των αυτοδιοικητικών αρχών της Ευρώπης, όσο και στην υλοποίηση του στόχου να υλοποιηθούν επιτέλους η απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση με έμφαση στην αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων. Προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή.