Παράξενα

Ανταρκτική: συναυλία για πιγκουίνους και φώκιες!

Ντουέτο μουσικών έγραψε 10 νέα μουσικά έργα τα οποία παρουσίασε στο… εξειδικευμένο κοινό στην παγωμένη Ανταρκτική.

Πιγκουίνοι και φώκιες ήταν το κοινό της μουσικής παράστασης που έδωσαν στην Ανταρκτική, οι Βούλγαροι μουσικοί Τεοντόσι Σπάσοφ και Χρίστιαν Τσβιάτκοφ. Οι δύο μουσικοί βρέθηκαν εκεί ως μέλη της βουλγαρικής ερευνητικής αποστολής στην παγωμένη ήπειρο, μετά την πρόσκληση που τους απηύθυνε ο επικεφαλής της αποστολής, καθηγητής Χρίστο Πιμπίρεφ.

Όπως μεταδίδει η δημόσια ραδιοφωνία της Βουλγαρίας, ο συνθέτης και ερμηνευτής κ. Σπάσοφ σε συνεργασία με τον κιθαρίστα κ. Τσβιάτκοφ, συνέγραψαν δέκα μουσικά έργα, τα οποία και παρουσίασαν πρώτη φορά, σε πιγκουίνους και φώκιες που είχαν συγκεντρωθεί γύρω τους.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου και εκτός από τις φώκιες και τους πιγκουίνους, προσέφερε στιγμές απόλαυσης και στους ερευνητές από τη Βουλγαρία και την Ισπανία.

Μετά τη συναυλία του συγκροτήματος Metallica στην Ανταρκτική το 2013, αυτό είναι το πρώτο ντουέτο που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το ιδιαίτερο αυτό εγχείρημα στην παγωμένη ήπειρο.