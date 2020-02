Κοινωνία

Εντοπίστηκε η Βαλεντίν που αγνοείτο από τις 23 Δεκεμβρίου. Πού και σε τι κατάσταση βρέθηκε η 7χρονη. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 7χρονης Βαλεντίν, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 23 Δεκεμβρίου από το Παγκράτι.

Το παιδί εντοπίστηκε στην Γαλλία από τις τοπικές αρχές έπειτα από συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Ο πατέρας της ομολόγησε πως έστειλε ο ίδιος το παιδί του στην αδελφή της γυναίκας του, στη Γαλλία, προκειμένου να έχει ένα καλύτερο μέλλον, ενώ είπε ψέματα στην αστυνομία διότι φοβήθηκε και γι' αυτό δήλωσε την εξαφάνισή του.

Οι ελληνικές Αρχές είχαν ζήτησει τη συνδρομή των γαλλικών για να μπορέσουν να βρουν την 7χρονη. Αφού εντοπίστηκε, έγινε βιντεοκλήση, παρουσία αστυνομικών και με διακριτικότητα για να μην προκαλέσουν ανησυχία στο παιδί. Η μικρή εμφανίστηκε σε καλή κατάσταση.

Ωστόσο μία νέα πληροφορία που μεταδίδει το cnn.gr, ότι μία γυναίκα- μέσω δικηγόρου- επικοινώνησε με τον Γάλλο σύνδεσμο στην Ελλάδα και ισχυρίστηκε ότι είναι η μητέρα της μικρής και ότι αυτή ήταν που έστειλε το συγγενικό της πρόσωπο να παραλάβει το παιδί και να το μεταφέρει στην Γαλλία περιπλέκει κι άλλο τα πράγματα.

Οι Αρχές είναι ακόμα σε διαδικασία να εξακριβώσουν τι συμβαίνει και αν αυτή η γυναίκα είναι αυτή που ισχυρίζεται.

Στον εισαγγελέα ο πατέρας

Ο πατέρας οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης στον εισαγγελέα, μαζί με ακόμη έξι άτομα, καθώς οι Αρχές διαπίστωσαν παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών, ενώ εντόπισαν και στο χώρο που διαμένουν ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας.

Το προηγούμενο διάστημα ο άνδρας είχε κληθεί να δώσει διευκρινίσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η μικρή Βαλεντίν, ωστόσο τα όσα έλεγε δεν είχαν πείσει τους αστυνομικούς.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μετά τη δήλωση εξαφάνισης 7χρονης ανήλικης υπηκόου Κονγκό την 24-12-2019, προέκυψαν τα ακόλουθα:

ο πατέρας ψευδώς δήλωσε την εξαφάνιση της κόρης του, καθώς σε συνεννόηση με συγγενικό του πρόσωπο είχε μεθοδεύσει τη μετάβαση της στο εξωτερικό,

η ανήλικη την 21-12-2019 μετέβη αεροπορικώς στο Παρίσι, συνοδευόμενη από το παραπάνω συγγενικό πρόσωπο,

για την αναχώρηση της χρησιμοποιήθηκε το διαβατήριο της κόρης του παραπάνω συγγενικού προσώπου.

Επιπλέον ο πατέρας της, έχοντας εκδώσει μάλιστα και αεροπορικό εισιτήριο, είχε σχεδιάσει τη μετάβαση του στη Γαλλία την 12-02-2020. Η αναχώρηση απετράπη λόγω της προσαγωγής και εξέτασης του από τις αστυνομικές Αρχές.

Σήμερα το πρωί παρουσία αστυνομικών υπήρξε επικοινωνία - βιντεοκλήση του πατέρα με την ανήλικη κόρη του.

Για την υπόθεση υπάρχει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Γαλλικές Αρχές, ενώ έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Αθηνών.

Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.