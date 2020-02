Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συναγερμός για 19χρονο Ιάπωνα με ύποπτα συμπτώματα στην Κοζάνη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης. Τι είπε ο διοικητής του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται ο 19χρονος.

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, στο οποίο προσήλθε 19χρονος Ιάπωνας με συμπτώματα, αλλά και ιστορικό, που οδηγούν σε υποψίες για πιθανό κρούσμα κορονοϊού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο νεαρός Ιάπωνας, ο οποίος ήρθε στην Κοζάνη για να επισκεφτεί συγγενικά του πρόσωπα που εργάζονται ως σύμβουλοι στη ΔΕΗ, ταξίδεψε στην Ελλάδα μέσω Σιγκαπούρης, αλλά και Γερμανίας, ερχόμενος σε επαφή με δεκάδες Κινέζους.

Όπως ανέφερε στο Kozanimedia ο διοικητής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Στέργιος Γκανάτσιος, “τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο και, σύμφωνα με τις οδηγίες, ο ασθενής έχει μπει για τις επόμενες 48 ώρες σε θάλαμο απομόνωσης, μέχρι να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για κρούσμα ή όχι. Πάντως οι περισσότερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για γρίπη, αλλά θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις”.

Tελικά, οι εξετάσεις του δείγματος ήταν αρνητικές για τον νέο κορονοιό.

Λήξη συναγερμού στο νοσκομείο "Αττικόν"

Αρνητικό για τον κοροναϊό είναι το δείγμα του 33χρονου Κινέζου, o οποίος προσήλθε οικειοθελώς στο ιατρικό κέντρο Παλαιού Φαλήρου με συμπτώματα ίωσης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο "Αττικόν", κέντρο αναφοράς για τον κοροναϊό.