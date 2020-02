Αθλητικά

Ο κορονοϊός βάζει…. φρένο στο κινεζικό γκραν πρι της F1

Αναβλήθηκε ο αγώνας στην πίστα της Σαγκάης, εν μέσω ανησυχίας για την υγεία των συμμετεχόντων και των φιλάθλων.

Το ξέσπασμα της επιδημίας του κορονοϊού είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του κινεζικού Grand Prix της Formula 1, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Απριλίου στη Σανγκάη. Η διοργανώτρια εταιρεία του αγώνα, η Juss Sports Group, ζήτησε επίσημα την αναβολή του Grand Prix, ύστερα από συνεχιζόμενες συζητήσεις με την ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού της Κίνας (CAMF) και την διοίκηση αθλητισμού της Σαγκάης.

Εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας για τη δημόσια υγεία και την δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που χαρακτήρισε τον κορονοϊό ως επικίνδυνη κατάσταση για τη δημόσια υγεία, η Formula 1 και η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) αποφάσισαν από κοινού να αποδεχθούν το αίτημα αναβολής, προκειμένου να διασφαλιστούν η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού των ομάδων, των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα, καθώς και των φιλάθλων.

Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Formula 1, τονίζει ότι μαζί με τη FIA θα συνεχίσουν να εργάζονται στενά μαζί με τις ομάδες, την Juss Sports Group, την CAMF και τις τοπικές Αρχές, προκειμένου να παρακολουθούν την κατάσταση όπως εξελίσσεται, ενώ όλες οι πλευρές θα εξετάσουν τη βιωσιμότητα πιθανών εναλλακτικών ημερομηνιών για τη διεξαγωγή του κινεζικού Grand Prix αργότερα μέσα στο 2020, εφόσον η κατάσταση βελτιωθεί.

«Το κινεζικό Grand Prix ήταν πάντα ένα πολύ σημαντικό μέρος στο καλαντάρι της Φόρμουλα Ένα και οι φίλαθλοι είναι πάντα απίστευτοι», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που συμπληρώνει: «Όλοι ανυπομονούμε να αγωνιστούμε στην Κίνα το συντομότερο δυνατόν κι ευχόμαστε σε όλους στη χώρα τα καλύτερα στη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».