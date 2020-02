Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη: Βρέθηκε το αυτοκίνητο του δράστη

Άφαντος ο 43χρονος που σκότωσε τον πατέρα και τραυμάτισε σοβαρά τον γιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι οπλισμένος.

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του άνδρα που το βράδυ της Δευτέρας δολοφόνησε τον 73χρονο στην περιοχή που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Νεάπολη Λασιθίου ενώ τραυμάτισε τον 45χρονο γιο του θύματος που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Η Αστυνομία έφτασε στον εντοπισμό του οχήματος του δράστη στην περιοχή Περάμπελα ενώ σύμφωνα και με τις τελευταίες ενδείξεις ο 43χρονος φαίνεται πως έχει βρει καταφύγιο στα Λασηθιώτικα βουνά με αποτέλεσμα ο εντοπισμός του να θεωρείται δύσκολος.

Μάλιστα, υπάρχουν οι πληροφορίες ότι ο δράστης της δολοφονίας είναι οπλισμένος καθώς εντός του οχήματος του δεν βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβόλησε και σκότωσε τον ηλικιωμένο άνδρα.

Την ίδια ώρα ο γιος του θύματος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη ενώ αντιθέτως ο 52χρονος γαμπρός του θύματος πήρε εξιτήριο καθώς είχε τραυματιστεί ελαφριά.

Πηγή: flassnews.gr