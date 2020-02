Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εκτάκτως στις Βρυξέλλες ο Κικίλιας

Κοινό "μέτωπο" των Υπουργών Υγείας κατά του κορονοϊού.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο αυριανό έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κορονοϊό COVID-19.

Το Συμβούλιο ξεκινάει στις 10 (11πμ ώρα Ελλάδας) και θα παρουσιαστούν οι δράσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του κορονοϊού καθώς και τα επιχειρησιακά μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη.

Στόχος του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της συνεργασία των κρατών-μελών για έκτακτες καταστάσεις όπου απαιτείται ευθυγραμμισμένη προσέγγιση των προληπτικών και προπαρασκευαστικών μέτρων, για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμμετάσχουν ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ κ. Γιάνεζ Λέναρτσιτς και η Επίτροπος αρμόδια για θέματα Υγείας κα Στέλλα Κυριακίδου.

Μετά το τέλος του έκτακτου Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας, θα προβεί σε δηλώσεις.