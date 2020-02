Πολιτική

Κεραμέως: τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές

Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση που προβλέπει το νέο πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών εκδρομών. Ποιες αλλαγές έρχονται;

Υπεγράφη, από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια υφυπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργική Απόφαση που προβλέπει το νέο πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών εκδρομών.

Η Απόφαση έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει τα όσα ανέφερε ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με το υπουργείο, με την Απόφαση ενισχύεται η αυτονομία της σχολικής μονάδας, περιορίζονται οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και σηματοδοτούνται οι σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις εκπαιδευτικές εκδρομές/μετακινήσεις στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

«Η σημερινή απόφαση συνιστά ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς, της μείωσης γραφειοκρατίας και της απλοποίησης των διαδικασιών. Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο και προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας την απαιτούμενη ευελιξία, διατηρώντας όμως όλες τις δικλίδες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου και του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των εκδρομών/μετακινήσεων.

Αντικειμενικός στόχος, ο εμπλουτισμός των δράσεων και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση:

- Για όλες τις μετακινήσεις που γίνονται στο εσωτερικό, δεν απαιτείται πλέον έγκριση του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

- Για όλες τις μετακινήσεις που γίνονται στο εξωτερικό, δεν απαιτείται πλέον έγκριση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης, παρά μόνο του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Η πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της τελευταίας τάξης των Λυκείων μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε περισσότερες από μία χώρες του εξωτερικού αντί μόνο σε μία χώρα του εξωτερικού.

• Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο:

α) εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικής, αγωγής υγείας, πολιτιστικών κ.λπ.) πραγματοποιούνται και στο εξωτερικό, αντί μόνο στο εσωτερικό, και αυξάνεται η διάρκειά τους έως τριών -αντί για δυο- εργάσιμων ημερών ή έως πέντε -αντί τεσσάρων- ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο αργίες.

β) του Αναλυτικού Προγράμματος, πραγματοποιούνται και στο εξωτερικό, αντί μόνο στο εσωτερικό.

- Προβλέπεται η σύμπραξη-συνεργασία σχολείων με μικρό αριθμό μαθητών/τριών με σχολεία και άλλης Διεύθυνσης, ακόμη και διαφορετικών Περιφερειακών Διευθύνσεων, αντί με σχολεία της ίδιας μόνο Διεύθυνσης.