Συγκλονιστικές εικόνες: “Εκκλησία” με νοσηλευτές που μάχονται κατά του κορονοϊού

Ένας ναός αφιερωμένος στο νοσηλευτικό προσωπικό που ρισκάρει τη ζωή του για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη.

Με την εξάπλωση του κορονoϊού να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα σε όλο τον πλανήτη, ο ντιζάινερ Duyi Han αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής στο νοσηλευτικό προσωπικό που ρισκάρει τη ζωή του για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη. Το πρότζεκτ, το οποίο ονομάζεται «Οι Άγιοι Φορούν Άσπρα», θέλει τους τοίχους και τον τρούλο μιας ιστορικής εκκλησίας στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας -εκεί όπου ξέσπασε η επιδημία- να έχουν μετατραπεί σε μια τεράστια νωπογραφία στην οποία απεικονίζονται φιγούρες ενδεδυμένες με λευκές στολές προστασίας από τη μόλυνση.

Πηγή έμπνευσης είναι το παραδοσιακό ύφος των αγιογραφιών και νωπογραφιών. Όμως, αντί να παρουσιάζονται σκηνές από τη Βίβλο ή εικόνες αγίων, η νωπογραφία του Duyi Han δείχνει καθημερινό νοσηλευτικό προσωπικό που, με αυταπάρνηση, στέκεται στην πρώτη γραμμή κατά του ιού. Με φιγούρες καλυμμένες με μάσκες, γάντια και ολόσωμες φόρμες, το έργο είναι φόρος τιμής σε όλους τους ανώνυμους γιατρούς και νοσηλευτές, τόσο σημαντικούς στην παροχή βοήθειας σε όσους έχουν ήδη προσβληθεί από τον κορονοϊό.