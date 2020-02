Κοινωνία

Νεκρό μωρό ξεβράστηκε στην Πάτρα

Θρίλερ με νεκρό βρέφος στη θάλασσα. Σοκαρισμένοι οι διασώστες...

Εντοπίστηκε η μητέρα του βρέφους που βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στην παραλία Αγυιά, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα έφερε στον κόσμο το άτυχο κοριτσάκι σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής ωστόσο είναι άγνωστο μέχρι αυτή την ώρα κάτω από ποιες συνθήκες το μωρό βρέθηκε νεκρό στην πλάζ.

Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά Μέσα, το βρέφθος περίπου τριών μηνών, ήταν τυλιγμένο σε κουβέρτα και τα χαρακτηριστικά του είναι αλλοιωμένα, γεγονός που δυσκολεύει αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση για την αίτια και το χρόνο θανάτου.

Μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεβράστηκε στην ακτή. Εκτιμάται πως πρόκειται για ένα μωρό τριών μηνών. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεια" στο Ρίο.

Το βρέφος είδε πολίτης ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο μαζί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τις έρευνες της φρικιαστικής υπόθεσης έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών.

Πηγή: Tempo24, patrastimes.gr