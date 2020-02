Οικονομία

Πτωχευτικός Κώδικας: ευνοϊκές προβλέψεις για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Στο νέο κώδικα θα υπάρχουν προβλέψεις για 2η ευκαιρία στα ευάλωτα νοικοκυριά», δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Σταϊκούρας.

Ευνοϊκές προβλέψεις για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει ο νέος πτωχευτικός κώδικας σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, της ΠΝΠ για το κοινωνικό μέρισμα, ο υπουργός Οικονομικών επεσήμανε πως το ιδιωτικό χρέος πλήττει την κοινωνική συνοχή και πως στόχος είναι να θεραπευτεί το περί δικαίου αίσθημα, θέτοντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές προ των ευθυνών τους.

“Πάνω σε αυτές τις ράγες κινούμαστε και θα κινηθούμε τους επόμενους 3 μήνες και θα υπάρχουν προβλέψεις για 2η ευκαιρία και για ευάλωτα νοικοκυριά. Θα υπάρξουν αρκετές ευνοϊκές προβλέψεις”, είπε.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στους πλειστηριασμούς, οι οποίοι -όπως είπε- γίνονταν και θα γίνονται, υπογραμμίζοντας πως μόνον 2.000 περιπτώσεις από τις περίπου 131.000 συνολικά, έχουν υπαχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου.

Ειδικότερα, διευκρίνισε πως ένας στους δύο από εκείνους που δυνητικά θα μπορούσαν να κάνουν χρήση, δεν έχει μπει καν στην πλατφόρμα. Από αυτούς που μπήκαν, συμπλήρωσε, περίπου 22.000 αρνούνται να δώσουν άρση του απορρήτου τους με αποτέλεσμα ο αριθμός πέφτει σε 43.398.

“Ο καθένας μπορεί να κάνει εικασίες για ποιους λόγους. Από αυτούς (περίπου 43.000) όταν πάμε στην διαδικασία – έχουν φύγει ερωτηματολόγια από χθες – οι εκτιμήσεις είναι ότι το 1/3 θα δηλώνει άλλη πρώτη κατοικία από αυτή στην φορολογική του δήλωση, 1/3 εισόδημα πάνω 35.000 ευρώ και 1/3 δεν θα πληρεί τα κριτήρια.

Καταλήγουμε σε περίπου 2.000 περίπου που αξιολογούνται για να μπουν στην ρύθμιση από μια περίμετρο 131.000. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για να την εντείνουμε και να καταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότεροι να ενταχθούν. Η οικονομική κρίση μας πλήγωσε όμως πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά αφήνοντας το παρελθόν”, είπε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας την τροπολογία της κυβέρνησης για τη ΛΑΡΚΟ που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής, επεσήμανε με νόημα πως ακόμη κι αν διαγράφονταν ως δια μαγείας τα χρέη της, η εταιρία θα “μπαίνει” μέσα κάθε μήνα.

“Επιδιώκουμε την ανάληψή της από ιδιώτη επενδυτή μέσα από μια διαδικασία που θα είναι γρήγορη και συμβατή με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά το Δημόσιο βάζει 35 εκατ. ευρώ για την ειδική διαχείριση. Χωρίς αυτό το ποσό η ΛΑΡΚΟ θα χρεοκοπούσε. Ο ειδικός διαχειριστής θα μειώσει το κόστος των αμοιβών κατά 25%. Προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα σε 12 μήνες”, είπε και τόνισε πως οι περιπτώσεις της ΕΑΒ, των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, της ΕΛΒΟ και της ΛΑΡΚΟ είναι πολύ δύσκολες, καθώς έχουν σωρευμένα χρέη 2,5 δις ευρώ.