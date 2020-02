Πολιτική

Πλεύρης: η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς “καθυστερεί” την Προανακριτική

Τι λέει για τους προστατευόμενους μάρτυρες, τα στοιχεία για την Novartis και την διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Για τον τρόπο εξέτασης των προστατευόμενων μαρτύρων στην Προανακριτική Επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο μίλησε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Επιτροπής, Θάνος Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε «θέλουμε να τους εξετάσουμε και θα τους εξετάσουμε με το αυτό καθεστώς που τους εξέτασε ο εισαγγελέας ο κ. Ζαχαρής και ο κ. Σοφουλάκης, έχουμε τις καταθέσεις τους, προκύπτει ότι τους εξέτασαν σε έναν χώρο εντός του Αρείου Πάγου προκειμένου να διατηρηθεί το καθεστώς προστασίας έναντι τρίτων ατόμων και από κει και πέρα εμείς δεν το κάνουμε ως αίτημα, το γνωστοποιούμε να μας ορίσουν τη μέρα, θα είναι οι εισηγητές των κομμάτων και ο πρόεδρος της Επιτροπής, 6 άτομα».

Στη συνέχεια ο κ. Πλεύρης είπε ότι δικονομικά έχει μία αξία το γεγονός ότι ο προστατευόμενος μάρτυρας, ενώ του δίνεται το δικαίωμα όταν μιλάει σαν φυσικό πρόσωπο να αποκρύψει στοιχεία, στη διαδικασία της προανακριτικής εξέτασης είναι υποχρεωμένος να πει την αλήθεια, να απαντήσει σε όλα συνολικά χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αποκρύψει πράγματα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο κατά του Παπαγγελόπουλου, ο κ. Πλεύρης απάντησε πως «ήδη από χτες είχαμε αυτόν τον προβληματισμό ο οποίος θα συζητηθεί εκτενώς τη Δευτέρα και τώρα πάμε με βάση τις καταθέσεις που έχουν δοθεί κατά την άποψη μας πρέπει να διερευνηθούν κάποια επιπλέον θέματα για τα οποία ενδεχομένως δεν έχουμε εντολή από τη βουλή, οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και αν χρειαστεί και καταλήξουμε θα ζητηθεί νέα διορία από τη Βουλή».

Εξέφρασε παράλληλα τον προβληματισμό του ότι ενώ έχουν ζητηθεί πολλά στοιχεία από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς δεν έχουν επιδοθεί ακόμα και είναι κρίσιμα και βασικά έγγραφα, τα οποία ζητούνται επιτακτικά και η καθυστέρηση δημιουργεί την έλλειψη σεβασμού στο έργο της Προανακριτικής, αλλά ο ίδιος θέλησε να το αποδώσει σε λόγους δυσλειτουργίας, πιστεύοντας -όπως είπε- να λυθεί.

Τι λένε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

«Πρέπει να γίνει σε όλους σαφές ότι δε ζούμε σε εποχή πολιτικών και νομικών πραξικοπημάτων. Ο στόχος της πλειοψηφίας είναι προφανής: εκβιάζουν προκειμένου να εκφοβίσουν τους προστατευόμενους μάρτυρες. Για τον τρόπο εξέτασης των προστατευόμενων μαρτύρων ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Από την ώρα χαρακτηρισμού τους ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, όταν και όπου καταθέτουν, θα καταθέτουν με την κωδική τους ονομασία και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Αποκάλυψη μπορεί να γίνει μόνο στο ακροατήριο με απόφαση του δικαστηρίου. Όσα ακούγονται περί δήθεν εξέτασής τους στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου χωρίς κάλυψη των χαρακτηριστικών τους είναι αδιανόητα και δε μπορούμε να πιστέψουμε ότι θεσμικοί παράγοντες της δικαιοσύνης μπορεί να μην τήρησαν τη νομιμότητα», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως συμπληρώνουν, «όπως άλλωστε δήλωσε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην προανακριτική επιτροπή Σπύρος Λάππας, σε κάθε περίπτωση αποκλείεται να συνέβη κάτι τέτοιο. Η προανακριτική ζητά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τους εισαγγελείς διαφθοράς το που και το πώς θα γίνει η εξέταση από ομάδα της Επιτροπής χωρίς ποτέ να έχει τεθεί ζήτημα για την αποκάλυψη των στοιχείων των μαρτύρων. Επαναλαμβάνουμε ότι ο νόμος δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο στο στάδιο της προδικασίας. Αυτό είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο. Όσο και να θέλει η ΝΔ να μετατρέψει τη διαδικασία σε ζούγκλα δε θα της το επιτρέψουμε. Υπάρχουν νόμοι και θα γίνουν σεβαστοί».