Πολιτική

Πέτσας για Μεταναστευτικό: δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω λόγω αντιδράσεων

Τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τα ελληνοτουρκικά, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο.

«Από το τέλος Νοεμβρίου είχαμε αναπτύξει όλο το σχέδιό μας, το οποίο περιλάμβανε και τις κλειστές δομές. Επί δύο μήνες περίπου, συζητήσαμε με όλους τους τοπικούς φορείς, με τις δημοτικές Αρχές, με όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι για να γίνουν αυτές οι κλειστές δομές. Δεν είναι ρεαλιστικό να λέμε ότι θα κλείσουν οι άναρχες ανοιχτές δομές που υπάρχουν σήμερα, αλλά να μην υπάρξουν κλειστές», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξάντλησε τον διάλογο επί δύο μήνες και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα των αποφάσεων. «Δεν μπορεί ο διάλογος να διαιωνίζεται και να είναι άλλοθι αδράνειας. Επομένως, πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε να γίνουν οι κλειστές δομές σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν και τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Έχουμε πει ότι στις κλειστές δομές θα μπαίνουν αυτοί οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά, προκειμένου να γίνεται πιο εύκολα η ταυτοποίησή τους, αυτοί οι οποίοι έχουν επιδείξει κάποια παραβατική συμπεριφορά και αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο και είναι έτοιμοι για επιστροφή», σημείωσε, τονίζοντας πως οι περιοχές, στις οποίες δημιουργούνται οι κλειστές δομές, είναι σχετικά απομακρυσμένες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη εμπορική αξία, είναι μάλλον απαξιωμένες.

Αντιδράσεις κατοίκων

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των κατοίκων, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω. «Έχουμε μία καλή συνεργασία και με τον περιφερειάρχη και με τους δημάρχους και με τους τοπικούς φορείς. Το θέμα των κλειστών δομών δεν είναι το μόνο που μας απασχολεί. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα να λύσουμε. Θέματα υποδομών, θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την παιδεία, θέματα αξιοποίησης των πόρων που έχουμε εξασφαλίσει, τα 50 εκατομμύρια από το πρόγραμμα "Αλληλεγγύης". Έγινε ήδη μία πρώτη εκταμίευση 9,5 εκατομμυρίων από τον κ. Μηταράκη. Και έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε με τις τοπικές κοινωνίες. Αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Ένα πρόβλημα πολιτικό, που δεν έχει να κάνει με μικροπολιτική αντιπαράθεση. Οι απόψεις που έχει εκφράσει η αξιωματική αντιπολίτευση δεν απηχούν κανέναν στην κοινωνία. Επομένως, αυτό που θέλουμε να λύσουμε, είναι το πρόβλημα στο τοπικό επίπεδο, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά και στην ενδοχώρα», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου

Ακόμη, μίλησε και για την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσα σε 2-3 εβδομάδες και για τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο. «Αυτό είναι στοιχείο αποτροπής. Επομένως, θα έχουμε αποσυμφόρηση με όσους δικαιούνται άσυλο για να πάνε δυτικά, αλλά και με όσους δεν δικαιούνται άσυλο να πάνε ανατολικά», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Ολόκληρο το 2019 είχαν επιστρέψει 391 άτομα. Τον Ιανουάριο επέστρεψαν 85 και σκοπός μας είναι να φτάσουμε τους 200 την εβδομάδα. Επιταχύνουμε τη διαδικασία, χτίσαμε το κανάλι επιστροφής, χωρίς αντιρρήσεις από τη γειτονική μας χώρα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Κάθε Παρασκευή, έχουμε πει, κάνουμε επιστροφές. Ο στόχος μας παραμένει για 10.000 επιστροφές μέσα στο 2020. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, μπορούμε, όμως, να δείξουμε απτά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες, για να τους πείσουμε. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε, ήταν ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης».

Ελληνοτουρκικά

Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, η ρητορική της Άγκυρας είναι προκλητική και αυτή η προκλητικότητα έχει καταδικαστεί από όλους. Από την ΕΕ, από τις ΗΠΑ, από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ακόμη και από τη Ρωσία.

«Το ερώτημα είναι: "Υπάρχουν θέματα για τα οποία μπορούμε να ανοίξουμε μία ατζέντα;". Εμείς λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι υπάρχει μία μόνο νομική εκκρεμότητα. Αυτή η νομική εκκρεμότητα λέγεται οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Για να καταλήξουμε στη Χάγη με σκοπό τη διευθέτηση αυτής της νομικής εκκρεμότητας πρέπει να σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα και να προχωρήσουν με ένα θετικό βηματισμό τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Αν αυτά προχωρήσουν, να έχουμε τη δυνατότητα για διερευνητικές επαφές. Kαι αν αυτές προχωρήσουν, να φτάσουμε σε ένα συνυποσχετικό για αυτήν τη νομική εκκρεμότητα. Άρα, είναι ένας μακρύς δρόμος», υπογράμμισε.

Λάρκο

Για τη Λάρκο, υποστήριξε ότι το σχέδιο εξυγίανσης που υπήρχε το 2014 εγκαταλείφθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και αυτήν τη στιγμή η εταιρεία έχει χρέη πάνω από 600 εκατ., από τα οποία τα 350 είναι στη ΔΕΗ, χρέος το οποίο αυξάνεται προς τη ΔΕΗ κατά 5-5,5 εκατ. το, μήνα. Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αν δεν κάνουμε τίποτα θα κληθούμε να επιστρέψουμε περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις.

«Ένα εφιαλτικό πλέγμα. Λέμε και στους εργαζόμενους ότι υπάρχει μία τελευταία ευκαιρία. Βάζουμε ειδικό διαχειριστή, ο οποίος οφείλει μέσα σε 12 μήνες και ενδεχομένως μία μικρή παράταση 6 μηνών, αλλά μέσα στους 12 μήνες -αυτό είναι το mandate που έχει από εμάς- να μπορέσει να βρει ιδιώτη-επενδυτή. Ο ιδιώτης-επενδυτής να μπορέσει να αναπτύξει την εταιρεία. Και για να γίνει αυτό, ζητάμε να βάλουν και οι εργαζόμενοι πλάτη. Για να μην υπάρξουν απολύσεις και να μη φτάσουμε σε ένα κλείσιμο και σε μία άτακτη χρεοκοπία της εταιρείας, να δεχθούν μία μείωση των αποδοχών τους κατά 25%"», εξήγησε.

Πρώτη κατοικία

Για την πρώτη κατοικία, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι μετά και την παράταση που έδωσε η κυβέρνηση, το πλαίσιο προστασίας λήγει στις 30 Απριλίου και η κυβέρνηση καλεί όσους νιώθουν ότι έχουν αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να μπουν στην πλατφόρμα. Επιπλέον, είπε ότι η κυβέρνηση θα κάνει και διαφημιστική καμπάνια για να προλάβουν οι άνθρωποι την προθεσμία. «Από 1ης Μαΐου θα υπάρχει ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο θα μπορεί να αποκαλύπτει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και να προστατεύει ή να δίνει ανακούφιση σε αυτούς που είναι αδύναμοι», σημείωσε.

Απάντηση σε Τσακαλώτο

«Είχαν γίνει ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών μέχρι το τέλος του 2014. Χρειάστηκε να γίνει η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση το 2015 γιατί ο κ. Τσακαλώτος και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να πάνε σε ένα δημοψήφισμα-παρωδία, έκλεισαν τις τράπεζες, έβαλαν capital controls και εξαφάνισαν περίπου 40 δισ. ευρώ περιουσίας από τις τράπεζες, από τα οποία τα 15 δισ. ήταν των μικρομετόχων και τα άλλα 25 δισ. ήταν η αξία που είχε το χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου. Θα έπρεπε να απολογείται ο κ. Τσακαλώτος και όχι να κουνάει το δάχτυλο στον κ. Σταϊκούρα», δήλωσε, σχολιάζοντας δηλώσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών.

Ποδόσφαιρο

Σχετικά με το ποδόσφαιρο, τόνισε ότι η κίνηση της κυβέρνησης είναι πολιτική και όχι αθλητική και πως μετά τις επαφές του κ. Γεραπετρίτη με ανώτατα στελέχη της UEFA και της FIFA «έχουμε μια καλή μαγιά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι στις 25 Φεβρουαρίου αναμένεται στην Ελλάδα ο πρόεδρος της UEFA και ο αντιπρόεδρος της FIFA, προκειμένου αυτό το πλαίσιο να μπει μέσα σ' ένα μνημόνιο, ώστε UEFA-FIFA-κυβέρνηση και οι ελληνικές ποδοσφαιρικές Αρχές να μπορέσουν να έχουν ένα πλέγμα μέτρων για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου.

«Σίγουρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η άμεση εμπλοκή -και αυτό είναι πολύ θετικό που βγήκε από τα ταξίδια του κ. Γεραπετρίτη- του κ. Γκρεγκ Κλαρκ. Είναι ο πρόεδρος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, είναι αντιπρόεδρος της FIFA, ένας άνθρωπος εγνωσμένου κύρους και με πολύ χειροπιαστά θετικά αποτελέσματα και στην καταπολέμηση της βίας και στην εκτόξευση των εσόδων του αγγλικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια και προσβλέπουμε πάρα πολύ στις βέλτιστες πρακτικές, που οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο», συμπλήρωσε ο κ. Πέτσας.