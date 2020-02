Life

“The 2Night Show” με… άρωμα γυναίκας την Τετάρτη (εικόνες)

Τρεις εκλεκτές προσκεκλημένες, συζητούν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία τους στην υποκριτική, τα πρώτα βήματα, τα όνειρα και την προσωπική τους ζωή.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ελένη Κοκκίδου.

Η «Βουλίτσα», από τη σειρά «Μην Αρχίζεις Την Μουρμούρα», ανοίγει την καρδιά της και μιλά για όλα. Την καριέρα ως ξεναγός, τις σπουδές ψυχολογίας, καθώς και τη συνειδητή απόφαση να τα παρατήσει όλα για χάρη της υποκριτικής.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη σχέση με τη μητέρα της και κάνει αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, που μέχρι σήμερα δεν είχε εκμυστηρευτεί σε κανέναν.

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου μιλά για την πολυετή πορεία της στην υποκριτική και τους ρόλους που έχει ερμηνεύσει, μέχρι σήμερα.

Επίσης, αναφέρεται στην μονάκριβη κόρη της, Μαρία, η οποία είναι και εκείνη ηθοποιός, καθώς και στον πρώην σύζυγο της, Ταξιάρχη Χάνο.

Τέλος, μιλά και για την προσωπική της ζωή και εξηγεί τον ρόλο που παίζει η συντροφικότητα στη ζωή της.

Η Έλενα Τσαβαλιά, σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, μιλά για τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής, στο πλευρό του Γιάννη Δαλιανίδη.

Αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές από τις συνεργασίες που είχε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπως ο Θανάσης Βέγγος, ο Νίκος Ρίζος, η Ρένα Βλαχοπούλου και άλλοι.

Επίσης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον Μάρκο Σεφερλή, στις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει ως ζευγάρι και στα δημοσιεύματα που τους θέλουν να χωρίζουν.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 23:45, στον ΑΝΤ1!

