Τσίπρας: τα νησιά μας είναι αφημένα στην τύχη τους

Από τα Ιωάννινα όπου περιοδεύει, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα για τον τόπο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, από τα Ιωάννινα όπου βρίσκεται στο πλαίσιο περιοδείας του και στο κάλεσμα που απευθύνει για ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, ερωτηθείς σχετικά με το Προσφυγικό και την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στα νησιά, απάντησε ότι «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ασχολείται αποκλειστικά με την επικοινωνία και όχι με την ουσία.

Βλέπουμε άλλωστε πώς έχει διαχειριστεί κρίσιμα εθνικά θέματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφέρομαι και στο προσφυγικό, όπου οι μεγάλες προσδοκίες και υποσχέσεις αποδεικνύονται ότι ήταν απατηλές. Η κατάσταση έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Τα νησιά μας σήμερα ουσιαστικά είναι αφημένα στην τύχη τους.

Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, παρά μονάχα μια ακραία ρητορική από τη μια και βεβαίως εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων στην οικονομία. Ακραία ρητορική στο προσφυγικό, δίχως σχέδιο, και εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων στην οικονομία.

Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θέλω να καταλήξω στο ότι επιβεβαιώνεται η προεκλογική μας εκτίμηση, ότι ο τόπος και ο λαός όχι μόνο δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά αυτή η κυβέρνηση αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα για τον τόπο.

Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε, παρά μονάχα τη γέννηση νέων μεγάλων προβλημάτων. Αυτή είναι η διαπίστωσή μου και θα έχω την ευκαιρία αυτή την διαπίστωση να την κουβεντιάσω με τους πολίτες και να δούμε πώς θα οργανώσουμε την πάλη και τη δράση μας, για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των πολλών, τα συμφέροντα της κοινωνίας».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του κι αναφερόμενος κυρίως στα προβλήματα της περιοχής την οποία επισκέπτεται, είπε ότι, «θα

έχω την ευκαιρία όλα αυτά να τα αναλύσω και να τα κουβεντιάσω με τους πολίτες των Ιωαννίνων σήμερα το βράδυ, στην ανοιχτή συνέλευση, γιατί εγκαινιάζουμε ένα νέο τρόπο ανοιχτής επικοινωνίας με τους πολίτες, ακούμε τη γνώμη τους, λέμε τη δική μας.

Θα ήθελα, όμως, με την ευκαιρία που βρίσκομαι στα Γιάννενα, μετά από αρκετό καιρό - νομίζω την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν προεκλογικά – να πω ότι επί 4,5 χρόνια παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, οικονομικές και δημοσιονομικές, καταφέραμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα για τα Γιάννενα, για την Ήπειρο συνολικά. Παρά τις δυσκολίες, η Ήπειρος και τα Γιάννενα βγήκαν από την απομόνωση. Υπήρξαν πολύ σημαντικά μέτρα στήριξης κοινωνικών υποδομών.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, τοπικές μονάδες Υγείας, νέα πανεπιστημιακά τμήματα στο χώρο της Παιδείας που δυστυχώς σήμερα αναστέλλεται η λειτουργία τους, αλλά και σημαντικές υποδομές για την Ήπειρο και για τα Γιάννενα προχώρησαν. Χαρακτηριστικότερη η Ιόνια Οδός που έφερε την Ήπειρο πιο κοντά στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και εδώ οι υποδομές στο αεροδρόμιο και πολλές άλλες υποδομές.

Δυστυχώς έχω την αίσθηση, τους 7 μήνες της νέας κυβέρνησης, ότι η Ήπειρος και τα Γιάννενα είναι ξανά στον αυτόματο πιλότο. Όχι μόνο δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, αλλά και έργα τα οποία εμείς είχαμε δρομολογήσει παραπέμπονται στις καλένδες. Φοβάμαι ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο για την Ήπειρο και τα Γιάννενα. Δεν είναι, δηλαδή μια τιμωρία επειδή κατάγομαι από αυτόν τον τόπο. Αλλά είναι δυστυχώς μια κατάσταση που συμβαίνει συνολικά για τη χώρα.