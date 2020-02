Πολιτισμός

Πέθανε ο Σάμης Γαβριηλίδης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο εκδότης Σάμης Γαβριηλίδης νικημένος από τον καρκίνο. Πότε και που θα γίνει η κηδεία του.

Πέθανε ο εκδότης Σάμης Γαβριηλίδης μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η πολιτική κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι από το Α΄ Νεκροταφείο.

Ο Σάμης Γαβριηλίδης ξεκίνησε την πορεία του στο χώρου του βιβλίου το 1977 με τις Εκδόσεις Πλέθρον και το 1988 ιδρύθηκαν οι Εκδόσεις Γαβριηλίδης. Η μητέρα του, Καρολίνα Γαβριηλίδου, ήταν επιζήσασα του Άουσβιτς, του Νταχάου, του Μπέργκεν Μπέλσεν, με αριθμό στο χέρι της 40382.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα της η Εταιρεία Συγγραφέων εκφράζει «την βαθύτατη θλίψη της μαζί με όλη την οικογένεια του βιβλίου», για την απώλεια του εκδότη Σάμη Γαβριηλίδη του οποίου η παρουσία «άφησε το αποτύπωμά της στα ελληνικά γράμματα. Ο φιλόξενος χώρος του Poems & Crimes έγινε τόπος συνάντησης συγγραφέων και αναγνωστών, με πολλές εκθέσεις, παρουσιάσεις και μουσικές/ ποιητικές βραδιές. Ο Σάμης υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και θα τον θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση» καταλήγει η ανακοίνωση εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.