Τεχνολογία - Επιστήμη

Έκθεση με ηλεκτροκίνητα οχήματα στο Ζάππειο (εικόνες)

Την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά, ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος έδωσε το "παρών" στην έκθεση.

Την δυνατότητα να αγοράζουν ηλεκτρικά, ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα παρέχει στην κεντρική διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή την προσεχή Δευτέρα.

Την κατάθεση του νομοσχεδίου προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος στην παρουσίαση των ηλεκτρονικών οχημάτων της Αutomotive Solutions που πραγματοποιήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος «είναι μια αναγκαία καινοτομία, η οποία έχει γίνει πράξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολύ σύντομα θα είναι πράξη και στη δική μας χώρα».

«Η παρουσία μου στην έκθεση είναι συμβολική, όλες οι σχετικές προμήθειες θα γίνουν με όλους τους νόμιμους τρόπους, διαγωνισμούς, ενισχύουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό όταν είναι για το καλό του περιβάλλοντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών.