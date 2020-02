Οικονομία

Να συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο QE ζητά από την ΕΚΤ το ευρωκοινοβούλιο

Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την ΕΚΤ να προβεί σε ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με τα ελληνικά ομόλογα.

Να συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ζήτησε, επίσης, την ενίσχυση των πράσινων πρακτικών της κεντρικής τράπεζας καθώς και πολιτικές για τα κρυπτονομίσματα.

Το ψήφισμα με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο συνέταξε ο εισηγητής Κώστας Μαυρίδης (Σοσιαλιστές, Κύπρος), εγκρίθηκε την Τετάρτη με 452 ψήφους υπέρ, 142 κατά και 33 αποχές σε συνέχεια της συζήτησης στη σύνοδο της ολομέλειάς την Τρίτη με την πρόεδρο της ΕΚΤ Christine Lagarde.

Ελληνικά ομόλογα

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν έχει συμπεριλάβει ακόμα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (PSPP), παρά τη θετική πορεία της Ελλάδας, και παροτρύνουν την ΕΚΤ να προβεί σε ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με τα ελληνικά ομόλογα.

Νομισματική πολιτική για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ

Στοχεύοντας στην ενίσχυση της επιβραδυνόμενης ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ και στην προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την ΕΚΤ να διατηρήσει τόσο τις κατάλληλες συνθήκες ρευστότητας όσο και ένα βαθμό νομισματικής διευκόλυνσης. Ωστόσο, η βιώσιμη ανάπτυξη δε μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομισματικής πολιτικής, συνεπώς τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές και να εφαρμόσουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με το ψήφισμα. Επιπροσθέτως, τα μέλη του ΕΚ τονίζουν τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα πολύ χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συστήματα, παρά τα πιθανά οφέλη για την απασχόληση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αυτές ειδικά, ζητούν την βελτίωση της πρόσβασής του σε χρηματοπιστωτικούς πόρους.

Να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές της ΕΚ με τη Συμφωνία του Παρισιού

Το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΚΤ να εφαρμόσει καλύτερα περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη βέλτιστη διακυβέρνηση αρχές στις πολιτικές της, καθώς και να επανασχεδιάσει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP) για την καλύτερη στήριξη περιβαλλοντικά βιώσιμων πρωτοβουλιών. Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν το γεγονός ότι η έκδοση "πράσινων" ομολόγων αντιστοιχεί μόλις στο 1% της συνολικής διάθεσης ομολόγων σε ευρώ, ενώ οι περισσότερες (62,1%) αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ αφορούν τομείς που ευθύνονται για το 58,5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ευρωζώνη.

Ψηφιακά νομίσματα και ξέπλυμα χρήματος

Το ψήφισμα καλεί την ΕΚΤ να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και άλλων μορφών οικονομικού εγκλήματος μέσω της σύστασης ενός συστήματος για την καλύτερη παρακολούθηση των μεγάλων συναλλαγών. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης την ανάγκη για την στενότερη επιτήρηση των κρυπτονομισμάτων. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, η ΕΚΤ θα πρέπει να αξιολογήσει το νομικό και νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για το ηλεκτρονικό χρήμα, τα χρηματοοικονομικά μέσα και τα εικονικά νομίσματα/περιουσιακά στοιχεία.

Πορίσματα για τους μισθούς και την ανεργία

Το κείμενο τονίζει τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων εκ μέρους των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών, η οποία ανέλυσε την αποσύνδεση που παρατηρείται μεταξύ της αύξησης των μισθών και της μείωσης της ανεργίας. Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτά, η χαμηλότερη του αναμενόμενου αύξηση των μισθών κατά τα τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογική ανάπτυξη στην αγορά εργασίας, στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις συλλογικές μισθολογικές διαπραγματεύσεις, σε κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την απασχόληση κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, καθώς και στον συνδυασμό της υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού, των χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας.