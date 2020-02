Κοινωνία

Λ. Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μία εβδομάδα

Ενημερωθείτε για τα σημεία και τις ώρες κατά τις οποίες θα εκτελούνται εργασίες, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρία.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών διαγραμμίσεων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα περιοχής Δήμων Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, από τις 12.02.2020 έως 19.02.2020, κατά τις ώρες 22.00 έως 06.00 της επομένης, ως εξής:

Στη Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Γλυφάδας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Νήσους έως το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη, εναλλάξ ανά λωρίδα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρκιζα.

Στη Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αλύος έως το ύψος της Λ. Βασ. Παύλου, εναλλάξ ανά λωρίδα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Στη Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμων Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αλίμου έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Βήτα, εναλλάξ ανά λωρίδα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.