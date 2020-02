Οικονομία

Kορονοϊός: τριγμοί στην παγκόσμια οικονομία

Βραχυπρόθεσμη απειλή για την παγκόσμια ανάπτυξη η εξάπλωση του ιού…

Η εξάπλωση της ασθένειας προκαλεί τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία και οι προσπάθειες συγκράτησής του συνιστούν μια από τις σημαντικότερες βραχυπρόθεσμες απειλές για την παγκόσμια ανάπτυξη, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, όπως γράφουν οι Financial Times.

Το ξέσπασμα του ιού πλήττει τις εξαγωγές της Κίνας και διαλύει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχει ακινητοποιηθεί για δύο εβδομάδες μετά την παράταση των διακοπών για την κινεζική πρωτοχρονιά προκειμένου να συγκρατηθεί η εξάπλωση του ιού, ο οποίος έχει σκοτώσει χίλια άτομα και έχει μολύνει 40 χιλιάδες παγκοσμίως.

Πολλές εταιρείες έχουν καθυστερήσει την επανεκκίνηση της παραγωγής τους στην Κίνα και αλλού, οι καταναλωτές αποφεύγουν τα καταστήματα και τα εστιατόρια και τα δίκτυα μεταφορών τελούν υπό διάλυση.

Οι επιπτώσεις της ασθένειας αναμένονται να είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με την εξάπλωση του ιού Sars (Κίνα, 2002) με την κινεζική οικονομία να είναι πλέον τέσσερις φορές μεγαλύτερη και περισσότερο διασυνδεδεμένη με τον υπόλοιπο κόσμο. Η Deutsche Bank προβλέπει ότι η κινεζική ανάπτυξη θα είναι 1.5% χαμηλότερη στο α` τρίμηνο του 2020 (σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019), ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να καταγράψει επιβράδυνση 0.5%.

Η Oxford Economics αναμένει ακόμα αρνητικότερη επίπτωση στην ανάπτυξη της Κίνας και υποβάθμισε τις προοπτικές της για παγκόσμια ανάπτυξη στο 2.3% για το 2020 (από το 2.5%), έναν ποσοστό που αποτελεί το ασθενέστερο σε ετήσια βάση από το 2009. Όπως εκτιμούν οι αναλυτές, πλήττεται ο παγκόσμιος τομέας μεταποίησης (με τον τομέα ηλεκτρονικών και υπολογιστών να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο), ο τομέας αυτοκινητοβιομηχανίας (η Wuhan αποτελούσε κόμβο για την εξαγωγή ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων), οι ασιατικές οικονομίες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες καθώς περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών μεταποιημένων προϊόντων στη Ν.Κορέα, στο Βιετνάμ, στην Ινδονησία και στις Φιλιππίνες προέρχονται από την Κίνα.

Πολλοί οικονομολόγοι αναμένουν ανάκαμψη για την Κίνα στο β` τρίμηνο με την προϋπόθεση ότι θα περάσει η χειρότερη περίοδος, ωστόσο πολλοί τομείς υπηρεσιών δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος.