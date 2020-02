Πολιτική

Κοντονής: επιβαρυντικά τα στοιχεία για Παπαγγελόπουλο

«Σοβαρές» χαρακτήρισε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί.

Διαβιβάζεται εντός της ημέρας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η απόφαση της ειδικής επιτροπής της Βουλής να εξετάσει τους προστατευόμενους μάρτυρες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμο Σαράφη».

Όπως σημειώνουν μέλη της επιτροπής, με βάση το Σύνταγμα, οι βουλευτές που μετέχουν στην επιτροπή έχουν όλες τις αρμοδιότητες εισαγγελέα.

«Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι η εξέταση των δύο προστατευομένων μαρτύρων θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που οι δύο μάρτυρες εξετάστηκαν από τους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, Σοφουλάκη και Ζαχαρή», ανέφεραν μέλη της ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης.

«Η φυσική παρουσία των δύο προστατευομένων μαρτύρων είναι βέβαιη, διότι στην έκθεση εξέτασής τους από τους αντεισαγγελείς αναφέρεται ότι εξετάστηκαν ενώπιον τους και δεν περιγράφεται ότι είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους», επισημαίνουν μέλη της ειδικής επιτροπής που θεωρούν ότι πιθανότατα την προσεχή Τρίτη θα εξεταστεί ο "Μάξιμος Σαράφης" και την Τετάρτη η "Αικατερίνη Κελέση", σε τόπο που θα υποδείξει η Εισαγγελία.

Η φυσική παρουσία των δύο προστατευομένων μαρτύρων κρίνεται επιβεβλημένη από μέλη της ειδικής επιτροπής που σημειώνουν ότι «είναι εκείνη που δείχνει αν και σε τι πιέζεται ένας μάρτυρας». Βέβαιο θεωρείται επίσης ότι θα παρίσταται αστυνομικός του Τμήματος Προστασίας Μαρτύρων που θα πιστοποιήσει στην αντιπροσωπεία της ειδικής επιτροπής ότι αυτοί είναι οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες με την κωδική ονομασία "Αικατερίνη Κελέση" και "Μάξιμος Σαράφης". Ανοιχτό είναι αν θα μεταβούν στον τόπο εξέτασης και πρακτικογράφοι της Βουλής ή αυτό θα το αναλάβει η Εισαγγελία.

Τι θα συμβεί όμως αν η Εισαγγελία υποδείξει άλλο τρόπο εξέτασης; «Αν μας υποδειχθεί διαφορετική διαδικασία είναι θέμα προς συζήτηση. Εμείς δεν θέλουμε όμως τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που έγινε κατά την εξέτασή τους από τους κ.κ. Σοφουλάκη και Ζαχαρή. Εμείς θεωρούμε ότι οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες εξετάστηκαν, χωρίς να έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους», επιμένουν βουλευτές μέλη της επιτροπής.

Για το ενδεχόμενο οι βουλευτές να βρεθούν απέναντι από δύο πρόσωπα που ήδη έχουν καταθέσει στην ειδική επιτροπή και εικάζεται ότι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες, μέλη της επιτροπής αποδίδουν μείζονα σημασία στην επικείμενη εξέταση, «προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των καταθέσεων τους». Κρίσιμο χαρακτηρίζουν και το εάν εις εκ των προστατευομένων μαρτύρων διαπιστωθεί ότι είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση της Novartis αλλά και οι απαντήσεις που θα δώσουν για την υπαγωγή τους σε καθεστώς προστασίας, για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που έγιναν από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς.

Κοντονής: Επιβαρυντικά στοιχεία

Αιχμές σε βάρος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου άφησε ο Σταύρος Κοντονής.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης , κατά την παρουσία του στην ΕΡΤ ρωτήθηκε για την απόφαση της επιτροπής να εξετάσει τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες. «Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αυτοί οι άνθρωποι θα καταθέτουν παρουσία ενός εισαγγελικού λειτουργού σε έναν χώρο και η κατάθεσή τους θα μεταδίδεται, θα ακούγεται και θα υποβάλλονται ερωτήσεις από τους βουλευτές κατ΄αυτό τον τρόπο», είπε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο κ. Κοντονής ρωτήθηκε και για τις καταθέσεις εισαγγελικών λειτουργών σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου. «Είναι σοβαρές καταθέσεις. Εμπεριέχουν από ό,τι έχουμε διαβάσει, παρανόμως διότι η διαδικασία είναι μυστική και άρα δεν ξέρουμε και κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εμπεριέχουν πολύ σοβαρά επιβαρυντικά στοιχεία για τον κ. Παπαγγελόπουλο. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος τα έχει αρνηθεί, διότι δεν κάνουμε εμείς δικαστήριο εδώ και πρέπει πάντα με σεβασμό να προσεγγίζουμε τη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος αυτή την ώρα πρέπει να δώσει λόγο για τα έργα του», είπε ο Σταύρος Κοντονής και προσέθεσε: «Διάβασα ότι ο εισαγγελέας Ι. Αγγελής ζήτησε κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση με ορισμένους οι οποίοι εμφανίζονται να τον διαψεύδουν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Μου έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, και θα υπάρξουν εξελίξεις εκτιμώ. Όταν εν ενεργεία εισαγγελέας επιμένει σε αυτά που κατέθεσε και ζητάει κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση, τότε εδώ πάμε σε κατηγορίες για ψευδορκία ή του ενός ή των άλλων. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά σοβαρά αυτά τα θέματα και θα πρέπει να διερευνηθούν έτι περαιτέρω».

Λοβέρδος: Θίγεται η λειτουργία του Πολιτεύματος

Ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ρωτήθηκε για την υπόθεση. «Θα πάψω να αναμειγνύομαι με το θέμα αυτό μέχρι και ο τελευταίος υπεύθυνος καθίσει στο σκαμνί», είπε ο κ. Λοβέρδος. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι η εντολή της Βουλής καλύπτει όλο το ζήτημα του «παραδικαστικού» αλλά όχι το ζήτημα «αλλοίωσης του πολιτεύματος».

«Όταν παραβιάζεις την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, είναι παρέμβαση εφ΄ όλης της ύλης. Προφανώς είμαι υπέρ της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, αν ισχύουν αυτά που διαβάζουμε. Όταν ακουστούν ορισμένα τα οποία πληροφορούμαι, ως ενδιαφερόμενος, ότι υπάρχουν γύρω από το θέμα αυτό, δεν θα το πιστεύετε», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος και προσέθεσε: «Όμως από αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα θίγεται η λειτουργία του πολιτεύματος και άρα, κατά τούτο, πρέπει να υπάρξει διεύρυνση. Και αν αυτά που πληροφορούμαι εδώ και μήνες, ακουστούν και στην επιτροπή, τότε πρέπει να αλλάξουν οι κατευθύνσεις της επιτροπής με τη συμπερίληψη και άλλων αδικημάτων. Αυτό θα το γνωρίζουμε όταν ολοκληρωθεί ο κατάλογος των μαρτύρων».

Τι λένε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

«Πρέπει να γίνει σε όλους σαφές ότι δε ζούμε σε εποχή πολιτικών και νομικών πραξικοπημάτων. Ο στόχος της πλειοψηφίας είναι προφανής: εκβιάζουν προκειμένου να εκφοβίσουν τους προστατευόμενους μάρτυρες. Για τον τρόπο εξέτασης των προστατευόμενων μαρτύρων ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Από την ώρα χαρακτηρισμού τους ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, όταν και όπου καταθέτουν, θα καταθέτουν με την κωδική τους ονομασία και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Αποκάλυψη μπορεί να γίνει μόνο στο ακροατήριο με απόφαση του δικαστηρίου. Όσα ακούγονται περί δήθεν εξέτασής τους στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου χωρίς κάλυψη των χαρακτηριστικών τους είναι αδιανόητα και δε μπορούμε να πιστέψουμε ότι θεσμικοί παράγοντες της δικαιοσύνης μπορεί να μην τήρησαν τη νομιμότητα», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως συμπληρώνουν, «όπως άλλωστε δήλωσε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην προανακριτική επιτροπή Σπύρος Λάππας, σε κάθε περίπτωση αποκλείεται να συνέβη κάτι τέτοιο. Η προανακριτική ζητά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τους εισαγγελείς διαφθοράς το που και το πώς θα γίνει η εξέταση από ομάδα της Επιτροπής χωρίς ποτέ να έχει τεθεί ζήτημα για την αποκάλυψη των στοιχείων των μαρτύρων. Επαναλαμβάνουμε ότι ο νόμος δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο στο στάδιο της προδικασίας. Αυτό είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο. Όσο και να θέλει η ΝΔ να μετατρέψει τη διαδικασία σε ζούγκλα δε θα της το επιτρέψουμε. Υπάρχουν νόμοι και θα γίνουν σεβαστοί».