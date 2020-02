Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε θα διαρκέσει ο καλός καιρός, πότε αναμένεται μεταβολή των συνθηκών. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Ενώ η Ευρώπη μετρά τις πληγές της από τις πρόσφατες θεομηνίες, στην Ελλάδα επικρατεί μια πρώιμη άνοιξη, που όμως θα αμφισβητήσει ο χειμώνας την Παρασκευή και το Σάββατο.

Την Πέμπτη αναμένονται πρωινές ομίχλες και λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το πρωί στα ανατολικά, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο και να χιονίσει στα βουνά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Νέες βροχές αναμένονται από αργά το βράδυ και από τα δυτικά.

Η θερμοκρασία, σε πτώση, θα κυμανθεί στα βόρεια από 1 βαθμό έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 2 έως 18 βαθμούς και νοτιότερα από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, που αργότερα θα γυρίσουν σε βορειοανατολικούς, μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, με εξασθένηση το βράδυ.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, κάνει συστάσεις στου καλλιεργητές για την διαχείριση των ζιζανίων:

Μην καταστρέφετε την ξινήθρα (Oxalis sp). Δεν είναι επιζήμιο ζιζάνιο, περιορίζει την εμφάνιση άλλων ανταγωνιστικών ζιζανίων και δεν ανταγωνίζεται τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Αποφύγετε την καταστροφή των ζιζανίων πριν τα τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα στις περιοχές ?ου ενδημεί η καλόκορη. Η διατήρηση αυτοφυούς βλάστησης μέσα στον ελαιώνα καθυστερεί τη μετακίνηση του εντόμου προς τις ανθοταξίες της ελιάς.

Η μηχανική κατεργασία του εδάφους δεν πρέπει να ξεπερνά σε βάθος τα 25 εκ. για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί των ριζών. Στους επικλινείς ελαιώνες υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, για αυτό πρέπει να περιορίζεται η εδαφική καλλιέργεια.

Η ενσωμάτωση κοπριάς στο έδαφος και η χλωρή λίπανση συνιστώνται σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα σε φτωχά εδάφη και στη βιοκαλλιέργεια.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: