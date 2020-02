Οικονομία

Άλλο Δημόσιο… άλλο ΑΑΔΕ στην υπηρεσιακή εξέλιξη εφοριακών-τελωνειακών

Να αποσυρθεί η επίμαχη τροπολογία ζητά η ΠΟΕ-ΔΥΟ και προειδοποιεί με κινητοποιήσεις…

Του Νίκου Ρογκάκου

Άνοιξε ο δρόμος για απεμπλοκή της ΑΑΔΕ από το υπόλοιπο Δημόσιο, σε ότι αφορά το συστήματα προαγωγών, βαθμολογικής κατάταξης, καθώς και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας, που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης διάταξης.

Με τροπολογία ουσιαστικά έρχονται τα πάνω κάτω στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς με ειδικό άρθρο σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, ανάβει πράσινο φως στο «χτίσιμο» των υπηρεσιών με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι προβλέπεται για το υπόλοιπο Δημόσιο.

Ποιο είναι το στοίχημα; Σε μια ευαίσθητη περίοδο, όπου η ομαλή ροή των εσόδων είναι το Α και το Ω του σχεδιασμού για περισσότερο δημοσιονομικό χώρο και πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, θα πρέπει να πειστούν οι εφοριακοί και οι τελωνειακοί ότι το σύστημα που έρχεται είναι πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό από αυτό που ισχύει σήμερα, ένα σύστημα χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση, χωρίς επιβράβευση ικανοτήτων, χωρίς τα ανάλογα μισθολογικά κίνητρα απόδοσης.

Για τη λειτουργία αυτού του ειδικού βαθμολογίου, θα μπορούν:

Να καταρτίζονται περιγράμματα θέσεων εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής

Να καταρτίζεται ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας, παράλληλα προς το αντίστοιχο σύστημα του Δημοσίου, να καθορίζονται οι βαθμοί που δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 18 και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας στους βαθμούς αυτούς, ιδίως με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, το βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων κάθε θέσης, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες της δουλειάς, το βαθμό ευθύνης, τη βαρύτητα και την επιρροή της θέσης στην επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ

Να κατατάσσεται το προσωπικό στους βαθμούς του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης και να τοποθετούνται ή να μετακινούνται οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών, με βάση τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Σημειωτέον ότι η νέα κατάταξη των υπαλλήλων μπορεί να επιφέρει μεταβολή της προηγούμενης βαθμολογικής κατάστασης τους.

Προβλέπεται, επίσης, ότι η ΑΑΔΕ, με βάση την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ένταξη τους σε ομάδες, μπορεί να αναπτύσσει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων, κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι η ανέλιξη των υπηρετούντων στην Αρχή δεν θα είναι, πλέον, αποτέλεσμα απλώς και μόνο της συμπλήρωσης κάποιων ετών προϋπηρεσίας. Το σκεπτικό είναι ότι με το νέο σύστημα θα αξιοποιείται καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΑΔΕ άρα θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ως προς την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Στα «κάγκελα» εφοριακοί-τελωνειακοί

Στα χαρακώματα παίρνουν θέση οι εφοριακοί, επιβεβαιώνοντας έτσι το ότι οι αλλαγές στη δομή και λειτουργία της ΑΑΔΕ δεν θα είναι υγιεινός περίπατος.

Με ανακοίνωση τους, κάνουν λόγο για αιφνιδιαστικές κινήσεις εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών, ζητάνε να αποσυρθεί η επίμαχη τροπολογία και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ- ΔΟΥ

«Με εκπρόθεσμη τροπολογία που κατέθεσε χθες Τρίτη 11.2.2020 και ώρα 15:00 μ.μ. στη Βουλή, η Κυβέρνηση αιφνιδιάζοντας τους “πάντες”, σε συνέχεια των πολιτικών των προηγούμενων Κυβερνήσεων (και ενώ όλα τα υπόλοιπα άρθρα της τροπολογίας μπήκαν στην διαδικασία της διαβούλευσης) παρέχεται η Νομοθετική εξουσιοδότηση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε ένα νέο καθεστώς βαθμολογίου κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα και κάθε άλλης διάταξης. Ουσιαστικά του δίνεται το Νομοθετικό εργαλείο προκειμένου να δημιουργήσει στην ΑΑΔΕ ένα σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (βαθμολόγιο, προαγωγές, μετακινήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις κλπ) αυτόνομο και ανεξάρτητο από τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα και της διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.

Υπενθυμίζουμε ότι η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον Ν.4389/16 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, στο Α΄ μέρος αναφέρει ότι «Επισυνάπτεται ότι οι ανωτέρω λειτουργίες παραμένουν στον στενό πυρήνα του Κράτους καθώς δεν απονέμεται νομική προσωπικότητα στην Νέα Αρχή», και στο άρθρο 24 αναφέρει ότι η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους Δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΙΔΑΧ.

Ευνόητο είναι λοιπόν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διαφοροποίησης των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, είναι απαράδεκτη και μας βρίσκει κάθετα απέναντι.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ έχει διαχρονικά εκφράσει την αντίθεσή της σε αυτές τις μεθοδεύσεις με συνεντεύξεις τύπου, ενημερώσεις των κομμάτων της Βουλής και προσφυγές στο ΣτΕ.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα ανεχθούμε καταστάσεις εκφυλισμού της Δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης των εργαζομένων στις Οικονομικές Υπηρεσίες».