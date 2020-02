Πολιτική

Πέθανε ο Νικήτας Βενιζέλος

Έφυγε από την ζωή ο Νικήτας Βενιζέλος εγγονός του Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής.

Ήταν γιος του Κυριάκου Βενιζέλου, πρωτότοκου γιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, και της Μαρίκας Ρούσσου, κόρης του εκ Λέρου μεγαλοεφοπλιστή Νικήτα Ρούσσου.

Σπούδασε οικονομικά και διοικητικές επιστήμες στην Γαλλία και τις ΗΠΑ και ασχολήθηκε με ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που κληρονόμησε από την μητέρα του. Με την εκδήλωση της δικτατορίας εγκαταστάθηκε στο εξωτερικό, από όπου οργάνωσε αντιστασιακό κίνημα. Μάλιστα με προσωπικά του έξοδα και πουλώντας καράβια, περιέθαλψε το Αντιτορπιλικό Βέλος που είχε στασιάσει και διαφύγει στο εξωτερικό, γι’ αυτό και του απενεμήθη παράσημο από το ελληνικό Κράτος μετά την πτώση της Χούντας.

Κατά την διάρκεια της Χούντας, επέστρεψε κρυφά στην Ελλάδα, μαζί με τον Γραμματέα του και μετέπειτα Υπουργό Κώστα Μπαντουβά, προετοιμάζοντας Επανάσταση από την Κρήτη και εφοδιάζοντας με όπλα τους Κρητικούς, που αγόρασε ο ίδιος από τον Καντάφι, αλλά οι κινήσεις τους προδόθηκαν και αναγκάστηκαν μεταμφιεσμένοι να διαφύγουν και πάλι στο εξωτερικό.

Όταν η Χούντα έπεσε γύρισε στην Ελλάδα και στις εκλογές του 1974 ήταν υποψήφιος με την ΕΔΗΚ, με την οποία και εξελέγη. Επανεξελέγη το 1977 και ήταν ο τελευταίος βουλευτής που παρέμεινε πιστός μέχρι την διάλυσή της. Λίγο πριν τις εκλογές του 1981, το 1980, αποχωρεί από την ΕΔΗΚ και ενεργοποιεί το Κόμμα των Φιλελευθέρων, το οποίο είχε ιδρύσει πρώτος ο παππούς του Ελευθέριος Βενιζέλος. Γεν. Γραμματέας του Κόμματος ανέλαβε ο Κώστας Μπαντουβάς.

Το κόμμα παίρνει αδιάλειπτα μέρος στις εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι και το 1990, αλλά απέτυχε να λάβει το εκλογικό μέτρο του 3% και να εκλέξει βουλευτές σε όλη τη σύγχρονη πορεία του, σημειώνοντας όμως πολλαπλάσια ποσοστά στο Νομό Χανίων σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο.

Το 1993 ο Νικήτας Βενιζέλος συνεργάστηκε με την Πολιτική Άνοιξη καταφέρνοντας να εκλεγεί βουλευτής για τελευταία φορά, συγκεντρώνοντας 10.267 ψήφους στην Α΄ περιφέρεια Αθηνών. Από αυτήν την εκλογή του, διετέλεσε από το 1993 έως το 1996 Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Παντρεύτηκε δύο φορές και είχε οκτώ παιδιά, δύο αγόρια, τον Κυριάκο και τον Ιωάννη και 6 κορίτσια. Μάλιστα η δεύτερη σύζυγός του Κέιτι Άνταμς είναι απόγονος του Προέδρου των ΗΠΑ Τζον Άνταμς. Μέχρι το 2002 είχε στην ιδιοκτησία του το πατρικό σπίτι των Βενιζέλων στην Χαλέπα Χανίων, το οποίο αγοράστηκε από το ελληνικό δημόσιο και λειτουργεί σαν Μουσείο.

«Ο θάνατος του Νικήτα Βενιζέλου μας γεμίζει θλίψη. Εγγονός του Ελευθέριου Βενιζέλου, τίμησε το όνομά του με τη δημόσια παρουσία του. Αγωνίστηκε σθεναρά κατά της δικτατορίας, υποστήριξε με θέρμη τις φιλελεύθερες ιδέες, πολιτεύθηκε με μετριοπάθεια. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του», αναφέρει σε δήλωση του ο Πρωθυπουργός.

