Οικονομία

Αποζημιώσεις στους νησιώτες για τις ζημιές από μετανάστες που φιλοξενούνται σε δομές

Πότε εκπνέει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην καταβολή αποζημιώσεων σε Δήμους, νομικά και φυσικά πρόσωπα, η περιουσία των οποίων υπέστη καταστροφές εξαιτίας της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης το 2019 θα προχωρήσει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Με επιστολή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, καλεί τους δημάρχους των νησιωτικών δήμων όπου λειτουργούν δομές φιλοξενίας, να καταγράψουν αναλυτικά τις ζημιές που προκλήθηκαν από διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων τους, το 2019. Προθεσμία υποβολής των στοιχείων προς το Υπουργείο ορίστηκε η 30η Μαρτίου.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου για την παροχή έκτακτης επιχορήγησης προς τους Δήμους, με σκοπό την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους.