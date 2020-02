Πολιτική

Οι υποψήφιοι για την προεδρία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ποια είναι τα πρόσωπα που προτείνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Στα πρόσωπα που προτείνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά την εκλογή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατέληξε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Πρόκειται για τους νυν αντιπροέδρους, Αθανάσιο Ράντο, που συγκέντρωσε και τις περισσότερες θετικές ψήφους, την Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και τους Αϊρίν Σαρπ και Δημήτρης Σκαλτσούνης, που ισοψήφισαν.

Την τελική απόφαση θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του.