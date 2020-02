Life

“Food N’ Friends”: ο Φάνης Λαμπρόπουλος.... αναστατώνει την κουζίνα (εικόνες)

Ξεκαρδιστικό θα κάνει το απόγευμα του Σαββάτου ο “εισβολέας”, που θα επιχειρήσει να ετοιμάσει μια παραδοσιακή συνταγή.

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο ανατρεπτικός κωμικός παρουσιαστής, με άφθονες δόσεις χιούμορ και σαρκασμού, αναλαμβάνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο να φτιάξει μια παραδοσιακή συνταγή.

Η κατάσταση θα ξεφύγει εντελώς αλλά εκείνος θα προσπαθήσει, με μαεστρία, να σώσει το πιάτο που θα σερβίρει, μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Τελικά, τα γέλια θα τους βγουν ξινά ή το εύθυμο κλίμα θα ανατρέψει την κατάσταση;