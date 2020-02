Life

“Food N’ Friends” με την Ευγενία Δημητροπούλου και τον Δημήτρη Μοθωναίο (εικόνες)

Οι ταλαντούχοι καλλιτέχνες διαπιστώνουν στην κουζίνα της εκπομπής πόσα πολλά τους… χωρίζουν!

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται την Ευγενία Δημητροπούλου και τον Δημήτρη Μοθωναίο.

Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί, αν και φίλοι, αποδεικνύεται πως έχουν ελάχιστα κοινά σημεία όταν πρόκειται να μαγειρέψουν!

Τα πράγματα στην κουζίνα δυσκολεύουν όταν αναλαμβάνει δράση ο Δημήτρης Μοθωναίος αφού ακόμη και η πιο απλή διαδικασία όπως το σπάσιμο των αβγών φαντάζει κάτι πολύπλοκο και σχεδόν ακατόρθωτο.

Όταν, όμως, αναλαμβάνει η Ευγενία Δημητροπούλου όλα μπαίνουν στη θέση τους καθώς αποζημιώνει την παρέα με το γευστικό της αποτέλεσμα.